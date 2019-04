Breb: A ajuns viral! Un stalp de iluminat stradal face furori pe reteaua de socializare Facebook. Localnicii au o strangere de inima cand il vad

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a deschis o ancheta in cazul strangerii de fonduri initiate pe Facebook, pentru repararea Cazinoului din Constanta. Constanteanul care a avut ideea campaniei spune ca nu l-a contactat nimeni de la Politie.

- Cazinoul din Constanta a devenit subiectul unei campanii de colectare de fonduri, iar Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se dezice de orice implicare. Cel care strange banii este un constantean din diaspora.

- Cel puțin 14 indivizi au fost arestați in urma unui atac armat, comis in noaptea de sambata spre duminica, in capitala daneza Copenhaga, relateaza site-ul de știri Euronews.com, potrivit Mediafax. Mai multe persoane au fost ranite, au informat autoritațile, adaugand ca atacul a avut loc la…

- Daca te-ai gandit sa donezi pentru un caz umanitar grav, sau sa faci o fapta buna in Postul Pastelui… acum e momentul! Oana, o eleva eminenta din Sighetu-Marmatiei, are mare nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. UN CAZ CUTREMURATOR ! “Ma numesc Oana. Am 18 ani si sunt in ultimul an de liceu. Desi am…

- Dupa ce ICCJ a dispus ridicarea masurii preventive a controlului judiciar in cazul fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, consilierul local si purtatorul de cuvant al PNL Maramures, Cristian Niculescu Tagarlas, afirma ca instanta a inlaturat o masura abuziva si a reinstaurat normalitatea. Totodata,…

- Micuța Elisa are nevoie de ajutorul nostru pentru a urma un tratament in strainatate, la o clinica de specialitate. O putem ajuta pe Elisa, care alaturi de familia ei trece prin momente grele. Puteți dona simplu, online, printr-un singur click. Donațiile se pot face online, AICI. „Va rog sa…

- Viorica Dancila a fost ironizata sambata in cadrul emisiunii iUmor. O actrița a realizat un numar de comedie in care greșelile majore ale prim-ministrului Romaniei au fost speculate. Numarul a primit 3 like-uri (adica 3 de “DA”) și a strans milioane de vizualizari pe Facebook și YouTube. Mai mult, la…

- In cursul anului 2018, pe rolul Tribunalului Maramures, ca instanta de sine statatoare, au fost inregistrate 6.452 de dosare noi. Numarul de dosare inregistrate in anul 2018 este in scadere cu 1.409 de dosare in raport cu anul 2017, potrivit unui raport al Tribunalului. Volumul total al cauzelor de…