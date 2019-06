Dunarea a atins joi, pe sectorul brailean al fluviului, cota de inundatie, fixata la 610 centimetri, nivel care nu pune in pericol, deocamdata, digurile din judet, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian.



Cota la mira Braila este de 610 de centimetri, cu 11 centimetri mai mare decat in ziua precedenta, la un debit al Dunarii de 12.410 mc/s.



In judetul Braila sunt cinci sectoare de dig in faza a II-a de aparare si zece in faza a III-a de aparare.



"Nu sunt zone afectate. Se monitorizeaza permanent cursul fluviului…