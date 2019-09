Stiri pe aceeasi tema

- Irina Shayk și Bradley Cooper au impreuna o fetița in varsta de doi ani, Lea De Seine Shayk Cooper. Dupa ce aceștia s-au desparțit, anul acesta, micuța Lea a ramas in grija mamei sale. Modelul rus și celebrul actor au format un cuplut timp de patru ani, iar in urma poveștii lor de dragoste a rezultat…

- Nicolas Cage este de nerecunoscut! Dupa ce a trecut printr-un divorț incununat de scandal, celebrul actor a decis sa faca o schimbare majora in viața sa. Nu a mai fost vazut de ceva timp in public, dar acum Cage, in varsta de 55 de ani, a aparut la premiera noului sau film, „Running with the Devil”,…

- Dupa ce s-a desparțit de Bradley Cooper, cariera modelului Irina Shayk pare sa infloreasca. Daca pe partea sentimentala nu are prea mult noroc, cea profesionala este in plina ascensiune. Acum, Irina Shayk a defilat pe podiumul New York FashioN Week pentru Brandon Maxwell Fashion Show primavara-vara…

- Dupa despartirea dintre actorul Bradley Cooper, cu care ea a jucat in „A Star is Born", si modelul Irina Shayk, au aparut numeroase speculatii cu privire la o posibila relatie dintre cei doi sau ca tocmai o astfel de legatura ar fi dus la finalul casniciei cineastului. Lady Gaga s-a despartit de logodnicul…

- Bradley Cooper și Irina Shayk au ajuns la o ințelegere privind custodia fiicei lor in varsta de doi ani, Lea de Seine. Cooper și Shayk au decis sa aiba custodie comuna asupra micuței Lea. Cei doi vor locui in New York pentru binele fiicei lor. Potrivit TMZ , actorul american și modelul rus au hotarat…

- Bradley Cooper și Irina Shayk vor imparți custodia legala și fizica a fiicei lor de doi ani, Lea De Seine. Actorul de 44 de ani și modelul in varsta de 33 de ani, care in urma cu mai bine de o luna s-au separat, au fost de acord sa locuiasca la New York, pentru a-și... Read More Post-ul Bradley Cooper…