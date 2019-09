Botoşani: Însămânţarea culturilor agricole de toamnă este îngreunată de lipsa precipitaţiilor Potrivit sursei citate, din cauza secetei, lucrarile de arat si semanat nu se pot efectua in conditii normale, iar fenomenul creeaza pierderi fermierilor din judetul Botosani. 'Se lucreaza greu terenul. Asteptam precipitatii pentru a putea pregati patul germinativ pentru infiintarea noilor culturi. Se pregateste foarte greu solul si incorporarea semintelor in sol se face dificil', a afirmat Delibas. Fermierii sustin ca, din lipsa de apa in sol, plugurile tractoarelor nu intra in pamant, iar acolo unde acest lucru este posibil cheltuielile sunt foarte mari. 'Nici nu se poate ara. Practic, nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

