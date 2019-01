Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean Botosani prezinta in perioada 7 – 19 decembrie 2018, in spațiul Galeriilor de Arta ,,Ștefan Luchianˮ expozitia ,,Portrete & imagini de dincolo de suflet”, cuprinzand lucrari de pictura semnate de Carmen Nicolau și Cezar Dron.

- Expozitia internationala de arta contemporana „Wittgenstein 1918-2018”, al carei curator este Denise Parizek, va fi vernisata la Wittgenstein Haus Vienna in 4 decembrie, ora 19:00. Printre numerosii artisti din mai multe tari ale lumii care au fost invitati sa participe se numara si cei ai grupului…

- Sub genericul "Bilanț cultural la sfarșit de an", Primaria Sectorului 2 prin Centrul Cultural “Mihai Eminescu” organizeaza luni, 26 noiembrie 2018, la ora 17.00, o intalnire cu oameni de cultura și de arta. Evenimentul va avea loc la Galeria 2 Art de la parterul Primariei Sectorului 2. In cadrul acestuia…

- Luni, 26 noiembrie 2018, ora 17, va avea loc vernisajul expoziției de design „Transportul public – sustenabilitate, inovare, design”. Evenimentul se va desfasura la Corpul R al Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, str. Alexandru Lapușneanu, nr. 26 (fostul sediu Romtelecom Iași). Expoziția, organizata…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași va invita sa vizitați expoziția „O fereastra spre interiorul tau” a artistului plastic Gheorghe Pinzaru. Expoziția conține o serie de lucrari definite de o tehnica inedita, ce prezinta o mixtura de aplicații asistate de calculator combinate cu operații handmade,…

- Expozitia care a fost vernisata marti seara la Muzeul Tarii Crisurilor reprezinta un eveniment de exceptie. Ea cuprinde 100 de heliogravuri dupa desenele lui Van Gogh si 34 de litografii dupa lucrari apartinand lui Renoir. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Tarii Crisurilor, apreciaza…