Botoşani: Accident grav provocat de şoferul unui autoturism cu volan pe dreapta Un accident rutier soldat cu cinci raniti, dintre care doi copii, a avut loc, luni dupa-amiaza, la iesirea din localitatea Zaicesti din judetul Botosani. Potrivit politistilor de circulatie aflati la fata locului, accidentul a fost produs de soferul unui autoturism cu volan pe dreapta care circula dinspre orasul Flamanzi catre municipiul Botosani si care a intrat in depasire intr-o zona in care drumul era marcat cu linie continua, intrand in coliziune frontala un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. In urma impactului, au fost raniti soferul de 37 de ani vinovat de producerea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

