Bosch face angajari la Cluj si un program de internship platit pentru sute de studenti

Stiri pe aceeasi tema

- "Persoanele interesate pot participa la unul din cele doua evenimente organizate in luna martie, la campusul fabricii Bosch din Jucu, judetul Cluj. Aici, Bosch produce din 2013 unitati electronice de control pentru clienti globali din industria auto, din domenii cum ar fi asistenta la condus si siguranta…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai mari jucatori in furnizarea de tehnologii si servicii, deruleaza un program de recrutare pentru fabrica din Cluj, dintre pozitiile vizate facand parte cele de operatori asamblare finala, operatori specializati in procese automatizate, operatori roboti industriali,…

- a) pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie…

- NTT DATA desemneaza o noua structura de conducere pentru a accelera unificarea regiunilor EMEA și America Latina NTT DATA, Global IT Innovator, anunța o noua structura de conducere pentru a accelera unificarea celor trei companii parte a NTT DATA Group care opereaza in regiunea EMEA și America Latina:…

- Tarom scoate la concurs mai multe posturi vacante. Compania recruteaza 20 de persoane pentru postul de insoțitor de bord. Cei interesați iși pot depune candidaturile pana pe 10 martie 2018, ora 16.00. Principala condiție pentru ocuparea unui post de insoțitor de bord la Tarom este ca participanții…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri dimineata in campusul Universitatii Central Michigan din nordul Statelor Unite, a anuntat universitatea, avertizand ca un suspect in varsta de 19 ani nu a fost inca arestat, relateaza AFP. "Campusul a fost inchis", a anuntat universitatea pe site-ul sau.…

- Doua persoane au fost impuscate mortal vineri dimineata in campusul Universitatii Central Michigan din nordul Statelor Unite, a anuntat universitatea, avertizand ca un suspect in varsta de 19 ani nu a fost inca arestat, relateaza AFP. "Campusul a fost inchis", a anuntat universitatea pe…

- Dumitru Sodolescu a fost numit director general al Metrorex, inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Institutia Prefectului si mai multe primarii din judetul Gorj fac angajari in aceasta perioada. Au fost scoase la concurs mai multe joburi vacante, toate pe perioada nedeterminata. Sunt posturi pentru debutanti, dar si pentru persoane cu vechim...

- Manageri de spitale private si spitale publice, directori de companii farmaceutice si autoritati din domeniul sanatatii vor fi prezenti la prima editie a evenimentului wall-street.ro dedicat industriei farmaceutice si serviciilor medicale, HealthCare Trends. Pe 7 martie vom dezbate cele mai importante…

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra activitatii Tarom din perioada 2012 – 2016 a scos la iveala o serie de nereguli, care au dus printre altele si la plata unor despagubiri de ordinul milioanelor de lei calatorilor nemultumiti de serviciile prestate de companie.

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- Angajari RCS RDS. Compania RCS & RDS face angajari in aceasta perioada in numeroase orașe din țara, pe posturi diverse. Angajari RCS RDS lista posturilor disponibile:recepționera, secretara, reprezentant vanzari / incasari magazin, consultant servicii clienți (spaniola, italiana,…

- Desi Kingfisher, unul dintre liderii pietei de bricolaj si amenajari interioare din Europa si compania mama a Brico Depot Romania, a anuntat, ca a semnat contractul de achizitie a 100% din actiunile Praktiker Romania de la familia Susli, pentru o suma care nu a fost data publicitatii, pana in momentul…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- Compania Garanta Asigurari a anuntat finalizarea diferentei de plata de 4 mil. euro catre proprietarul fabricii de mobila Prestige Mob, care a ars anul trecut in Balotesti. Aceasta este cea mai mare dauna cunoscuta in istoria asigurarilor imobiliare.

- Camin de ingrijire persoane varstnice din Turda angajeaza: Asistenta medicala Infirmiera Femeie de serviciu Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Premiul Simonei Halep pentru finala disputata la Australian Open aproape ca s-a injumatatit dpa ce castigul a fost impozitat. Finalista turneului de la Melbourne a primit un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, dupa infrangerea cu Caroline Wozniacki. Numai ca din acesti bani…

- Impresa Pizzarotti, unul dintre constructorii autostrazii Sebeș-Turda anunța ca face angajari. Firma cauta muncitori necalificați iar cei interesați pot primi detalii la tel. 0258/ 787 101. Compania cauta mana de lucru deoarece, datorita vremii prielnice, lucreaza pe aproape toate porțiunile de pe Lotul…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza o serie de evenimente dedicate Centenarului, dar utile pentru studenți, in anul 2018, o parte dintre acestea fiind publicate intr-un proiect de hotarare din ședința extraordinara de joi a Consiliului Județean Alba deoarece pentru realizarea…

- Agentia de turism J’Info Tours, trader de cereale, va trimite in februarie 97 de persoane intr-o vacanta de zece zile in Bali, Indonezia. Pentru fiecare dintre ei a platit cate 4.000 de euro.

- Pana la finele anului 2018, romanii au posibilitatea de a achita retroactiv contribuția la pensii pentru perioadele anterioare in care n-au fost asigurați in niciun sistem de pensii, insa numai in limita a cinci ani. Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți…

- Comisia Europeana a publicat de curand apelul de propuneri pentru programul Erasmus+ 2018, cu un buget estimat de 2,7 miliarde de euro. Ghidul programului Erasmus+ este documentul de care au absoluta nevoie cei care doresc sa cunoasca toate detaliile legate de acesta. Persoanele și organizațiile participante…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Tulcea organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara 2018 (minim 2 luni). Mentionam ca sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn…

- In Bihor a aparut prima aplicatie de monitorizare prin GPS a autobuzelor si microbuzelor din mediul rural de la zeci de operatori privati. Aplicatia BusBihor le arata navetistilor programul in timp real al autobuzelor - in ce localitate se afla si in cat timp ajung unde vor acestia sa ajunga.…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu a declarat, joi, ca anul trecut fiecare bucurestean a platit, prin impozite si taxe, 390 de lei pentru finantarea companiilor municipale. "Vizavi de oportunitatea infiintarii acestor firme, remarcati ca unele dintre ele sunt infiintate sa presteze…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Persoanele fizice care au imobile in proprietate platesc impozit diferit in functie de destinatia imobilului respectiv, potrivit legislatiei fiscale. Astfel, una e situatia daca imobilul e doar pentru locuit, alta e situatia cand nu are scop de locuit, insa cea mai spinoasa ipoteza e cea in care spatiul…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Primaria Buzau organizeaza o ședința de dezbatere publica pentru proiectul de hotarare ce prevede colectarea separata a deșeurilor și acordarea de facilitați catre persoanele fizice, juridice sau asociațiile de proprietari. Dezbaterea este programata pe data de 22 ianuarie, la ora 11, in sala ”Stan…

- O stire, conform careia romanii care lipsesc din tara mai mult de sase luni intr-un an si nu anunta Fiscul vor fi amendati, a facut valva prin mass-media in ultima vreme. Potrivit legii, amenda este cuprinsa intre 50 si 100 de lei. Amenda este mult mai mica, in majoritatea cazurilor, fata…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- In perioada 2000-2015, Compania de Drumuri a platit pentru 126 de Studii de Fezabilitate, dintre care a folosit 49. Conform oficialilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), din studiile facute pentru autostrazi, patru sunt neutilizate. Acestia au precizat ca pentru…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Taxa de salubrizare in Sectorul 4 a fost majorata de la 5 lei la 12 lei de persoana pe luna, incepand din acest an, termenele de plata fiind stabilite la 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar in cazul achitarii integrale a taxei inainte de primul termen, persoanele fizice beneficiaza de 20 la suta…

- Producatorul sarb de dulciuri Pionir poarta discutii privind achizitia unei fabrici detinute de gigantul american din sectorul produselor alimentare Mondelez in Ungaria, relateaza Budapest Business Journal. Pionir spera sa finalizeze tranzactia anul viitor. Fabrica produce dulciuri sub brandul…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau scoate la concurs doua posturi vacante de ofiteri specialisti si unul de subofiter prin incadrare directa. Este vorba despre un post vacant de ofiter specialist I in cadrul Serviciului Logistic, un post vacant de ofiter specialist II in cadrul Serviciului…

- Facebook vrea sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au ganduri de sinucidere si pentru a-i pune in contact rapid cu autoritatile locale si cu membri familiei lor, scrie Mirror. Compania va urmari postarile si videoclipurile live de pe paginile…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Cea de-a doua zi de Craciun gazduiește o sarbatoare veche și frumoasa, plina de insemnatate și, anume, Soborul Maicii Domnului. In plan simbolistic, in aceasta zi credincioșii se aduna pentru cinstirea Maicii Domnului, impreuna cu toti Sfinții din Ceruri. Dupa traditia creștina rasariteana, a doua zi…

- Ministerul Sanatații din Romania au lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto, scrie Realitatea.net.

- Compania aeriana Air Berlin, aflata in faliment, a platit peste 40 de milioane de euro (47,27 milioane de dolari) din creditul punte in valoare de 150 de milioane de euro primit de la Guvernul german.

- Daca ai permis conducere categoria C, vechime in domeniu (minim 3 ani) și atestat de transport marfa, iți gasești de lucru la Supercom! Compania angajeaza conducatori auto pentru autospeciale, in timp ce firma German Kitchen angajeaza Kitchen Designer. Alte oferte deosebit de avantajoase: