Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul ceh Dusan Uhrin jr si-a exrpimat nemultumirea fata de atitudinea aratata de jucatorii echipei Dinamo in meciul cu Chindia, pierdut cu scorul de 2-3, anunța news.ro."Primul lucru pe care trebuie sa-l schimb este atitudinea, nu concep sa ai frica de a juca. Al doilea lucru este jocul…

- Costel Enache (46 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, e aproape sa ajunga la FCSB! Informația zilei in fotbalul romanesc a „explodat” la ceas de seara. FCSB, pregatita de cateva saptamani de interimarul Vergil Andronache, are șanse mari sa aiba un nou tehnician in scurt timp. Numele sau e…

- Dan Petrescu (51 de ani), antrenorul clujenilor, exclude posibilitatea de a fi tehnicianul celor de la FCSB. Intrebat la conferința de presa de dupa victoria cu Hermannstadt despre tentația de a antrena FCSB, Petrescu a reacționat vehement. „Ce intrebare e asta? N-are niciun rost. Doamne ferește! Eu…

- Costel Enache, antrenorul lui Hermannstadt, e unul dintre antrenorii pe care Gigi Becali i-ar dori la FCSB și dupa eșecul in fața lui CFR Cluj, 0-3, a vorbit despre eventualitatea preluarii bancii tehnice a roș-albaștrilor. „M-ați luat prin surprindere. Sunt bulversat dupa tot ce s-a intamplat la meciul…

- Dan Petrescu i-a raspuns lui Gigi Becali, dupa ce patronul lui FCSB a declarat ca din cauza invidiei nu vrea ca CFR Cluj sa treaca de Celtic și sa se califice in play-off-ul Ligii Campionilor. „A spus adevarul. Mie imi place cand un om spune adevarul. Daca spunea o minciuna, nu il credea nimeni. E…

- Fostul international Ilie Dumitrescu a declarat, luni, la DigiSport, ca a discutat cu Gigi Becali si acesta i-a transmis ca negociaza cu portughezul Toni Conceicao, fost antrenor al CFR Cluj, preluarea conducerii tehnice a echipei bucurestene, informeaza News.ro.Dumitrescu a precizat ca Becali va…

- FCSB a anunțat azi pe contul de Facebook desparțirea de antrenorul Bogdan Andone. La finalul meciului cu Alashkert, 2-3 in manșa a doua din turul II al preliminariilor Europa League, antrenorul a anunțat ca-și da demisia, fiind nemulțumit de implicarea patronului Gigi Becali la echipa. Azi, clubul roș-albastru…

- Gigi Becali e dezamagit de faptul ca Edi Iordanescu l-a refuzat printr-un mesaj pe care i l-a trimis lui MM Stoica și ca nu a mai vorbit cu el dupa ce a plecat dupa negocierile de ieri. Patronul FCSB dezvaluie ințelegerea secreta pe care o avea cu Edi. Antrenorul de la Gaz Metan ar fi avut un salariu…