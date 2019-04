Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai a.c., ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II și III din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 19/2019. Metodologia de calcul și politica de publicare sunt prezentate…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,41% pe an, de la 3,40% pe an in sesiunea de vineri, dupa o majorare consistenta in ultimele saptamani, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Acesta…

- Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a urcat marți la 3,12% pe an, de la 3,10% pe an luni, potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României (BNR).La începutul acestui…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi cu 0,02 puncte procentuale fata de valoarea de miercuri, pana la 3,17% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La începutul acestui…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,1 pentru finalul anului viitor, a anuntat, luni, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR estima în noiembrie 2018 o…