Conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri reprezinta o sursa de incertitudini si riscuri crescute la adresa perspectivei inflatiei, inclusiv in contextul calendarului electoral 2019-2020, iar accentuarea deficitului de cont curent devine tot mai preocupanta, se arata in comunicatul Bancii nationale a Romaniei remis dupa sedinta de politica monetara de joi.



"Cele mai recente evaluari releva perspectiva mentinerii ratei anuale a inflatiei deasupra intervalului tintei pana la finele anului curent, pe o traiectorie usor inferioara celei evidentiate in cea mai recenta…