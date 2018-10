Stiri pe aceeasi tema

- Romania este intotdeauna in primejdia de a intra in criza, dar acest lucru nu inseamna ca se intampla imediat, se poate intampla si dupa un an-doi, a declarat sambata directorul Directiei de stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu, la un seminar organizat la Sinaia de Consiliul Concurentei…

- "In ce priveste stabilitatea preturilor, tinta noastra de inflatie este de 2,5%, plus, minus 1%. Aceasta tinta a fost atinsa in anul 2017, a fost 3,3% si va fi atinsa si in anul 2018, cand estimam ca inflatia la sfarsitul anului va fi 3,5%, va fi atinsa si in anul 2019, cand estimam ca va fi 3%",…

- Desi anul trecut economia romaneasca a crescut cu cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, acest lucru nu s-a vazut si in traiul romanilor. Opt din zece gospodarii spun ca au dificultati cu cheltuielile curente ale vietii, o treime au avut restante repetate la plata facturilor, iar multi romani…

- Prea multe datorii au facut sistemul financiar mondial la fel de vulnerabil cum era in urma cu zece ani, in luna septembrie 2008, cand s-a prabusit banca americana Lehman Brothers, a apreciat fostul presedinte al Bancii Centrale Europene, francezul Jean-Claude Trichet.

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat ca datele oficiale ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNP) contrazic "propaganda" coalitiei de guvernare, deoarece arata ca Romania se indreapta spre o criza economica.

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza persoanele care se vor intoarce in Romania dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia, din minivacanta de Sfanta Maria, ca ar putea astepta mult pentru a plati taxa de pod, la punctul de frontiera Ruse.

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar…

- 'Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza mecanismul constituirii si executiei bugetului de stat', a spus Orban, intr-o conferinta de presa. El a atras…