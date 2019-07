Stiri pe aceeasi tema

- Alerta alimentara lansata de magazinele Lidl din Romania. Clienții sunt chemați sa returneze un produs infestat cu salmonella. Consumatorii sunt atenționați ca in urma consumului pot avea parte de afecțiuni stomacale grave. Alerta se regera la produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g”, infestat…

- Timp de șase sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie, iar in curand, simpaticul Nea Marin revine la Antena 1 cu Poftiți pe la noi - Poftiți la joc. Filmarile celui de-al șaptelea sezon, ce se desfașoara pe malul marii, in stațiunea Saturn,…

- Raluca Pastrama, partenera de viața a lui Pepe, a postat in mediul online o fotografie in care apare alaturi de artist. In fotografia respectiva, cei doi se afla la o petrecere. In timp ce Raluca pastrama face un selfie, soțul ei, Pepe, o saruta tandru pe obraz. "Barbatul meu perfect", este mesajul…

- In aceasta saptamana, 3 – 7 iunie, Inspectoratul General al Poliției Romane desfașoara mai multe activitați cu caracter informativ-preventiv in cadrul „Saptamanii Prevenirii Criminalitații”. Polițiștii...

- Cazul Elodia Ghinescu continua sa aprinda imaginația romanilor, iar apariția unor fotografii pe rețelele de socializare, a inceput sa agite din nou spiritele intre cei care au urmarit cu atenție dispariția celebrei avocate

- Mai exact, scurtmetrajul de 14 minute spune povestea profesoarei Diana (interpretata de actrita Medeea Marinescu) care isi iubeste profesia, dar din cauza problemelor cu o eleva si cu mama acesteia se gandeste sa-si dea demisia din invatamant. Filmul are doua planuri, unul in care profesoara se confrunta…

- Putin sunt cei care cunosc ce inseamna cu adevarat importanta unei agentii SEO pentru succesul unei afaceri. Cand vine vorba de mediul online cele mai multe firme mici dispar peste noapte deoarece subestimeaza puterea internetului.

- Cefin Trucks, dealer auto cu servicii de achizitii si vanzare de camioane si semiremorci rulate apartinand tuturor marcilor, spune ca in urma cu 3-4 ani vanzarile in online au inceput sa mearga din ce in ce mai bine, iar acest trend ascendent va...