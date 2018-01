Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg. Moneda virtuala a scazut luni, la New York, la 13.624,56 dolari pe unitate, fiind cu 4,8% sub…

- Indicele Robor la 3 luni a scazut la 2,08%, anunța joi, 28 decembrie a.c., Banca Naționala a Romaniei (BNR). Acesta este cel mai mic nivel din ultima luna și jumatate. Miercuri, indicele Robor la 3 luni crescuse la 2,10%. Nivelul atins astazi, de 2,08%, este cel mai mic nivel inregistrat din data de…

- Plata contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați in cont unic la Trezorerie a fost amanata sase luni, a anuntat Guvernul intr-un comunicat de presa. Ministrul Finantelor, Ionut Misa,…

- Moneda virtuala Bitcoin s-a devalorizat cu aproape 20% in decurs de o saptamana, inregistrand cel mai amplu declin din ultimii trei ani, dupa ce luni a atins un nivel record, relateaza Bloomberg. Vineri, bitcoin a scazut cu pana la 30%, evoluand in scadere pentru a patra zi consecutiv, dar ulterior…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie, informeaza news.ro.Joi, euro a atins nivelul de 4,6363 lei, in urcare fata de pragul atins miercuri.…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Incepand de marti, cand a depasit pragul psihologic de 20.000 de dolari, cea mai populara dintre monedele virtuale, bitcoin, se depreciaza. O evolutie care, prin comparatie, duce cu gandul la anul 2008, cand petrolul,...

- Moneda virtuala Bitcoin a scazut cu 10 , pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale, relateaza Digi 24.In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila…

- Agenția imobiliara romaneasca Cityland, specializata in tranzacționarea de proprietați in ansambluri rezidențiale noi, ofera posibilitatea clienților sai sa cumpere apartamente in moneda virtuala Bitcoin, o premiera pentru piața imobiliara locala.

- Germania va aloca o noua subvenție Moldovei, in valoare de pina la 10 milioane de euro, pentru dezvoltarea suplimentara a sistemului de alimentare cu apa și canalizare din raioanele Cahul și Cahul. Acest fapt il prevede proiectul de acord dintre guvernele Republicii Moldova și Germania privind cooperarea…

- Din simularile efectuate de catre reprezentantii CNMR, aceasta scadere ar varia intre 15-20% din venitul brut. "Solicitam astfel, clarificari cu privire la acest aspect care vizeaza un numar foarte mare de cetateni, firme, universitati, organizatii de diverse tipuri, beneficiari ai finantarilor din…

- Bursa de la Bucuresti a scazut, ieri, accelerat, indicele BET pierzand 1,03%. Banca Transilvania a avut un minus de 1,87%, BRD a scazut cu 2,95%, Digi a pierdut 2%, iar Petrom 0,71%. Inceputul sedintei de luni nu arata o asemenea scadere accelerata, in conditiile in care bursele externe…

- Primii miliardari in moneda virtuala Bitcoin sunt doi gemeni, Tyler si Cameron Winklevoss, cunoscuti prin intermediul filmului „The Social Network” drept cei doi frati care l-au acuzat pe Mark Zuckerberg ca le-a furat ideea crearii retelei de socializare Facebook. Cativa ani mai tarziu, cei doi au dat…

- Sectia 2 Politie Constanta a fost sesizata cu o zi in urma ca la Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" a avut loc un conflict intre o profesoara si un elev, potrivit politistilor. Elevul respectiv, in varsta de 16 ani, a agresat-o pe profesoara, dupa care a plecat din scoala. Politistii constanteni…

- Bitcoin a depasit, miercuri, pragul de 12.000 de dolari, doborand astfel un nou record. In ultimele saptamani, criptomoneda a sarit prag dupa prag, scrie CNN. Dupa ce la inceputul anului Bitcoin valora sub 1.000 de dolari, a reusit pe parcursul lui 2017 sa depaseasca pragul de 8.000…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentelor cu privire la formarea unei bule speculative, informeaza Reuters. In jurul orei 05:00 GMT,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ceea ce s-a intamplat sambata in Piata Victoriei reprezinta „inceputul anarhiei”, precizand ca a luat decizia de a muta Targul de Craciun intr-o alta locatie, fapt care, totusi, „nu rezolva problema de fond”. „Este foarte grav ce s-a intamplat…

- Kayserispor, formația antrenata de Marius Șumudica, a continuat parcursul bun din campionat și in Cupa Turciei. Echipa sa a caștigat meciul tur din șaisprezecimi cu Eyupspor (Liga 3-a), scor 3-2, la capatul unui meci extrem de spectaculos. Kayseri a deschis scorul in minutul 42, prin Mendes, dar s-a…

- „Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat pe 29 noiembrie cererea de finantare pentru proiectul „Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1,2, 3 si TL Metrou – Instalatii control acces” depus de Metrorex in calitate de beneficiar al finantarii…

- In Republica Moldova au fost date in exploatare, in primele noua luni ale anului curent, 4 769 de apartamente și case individuale de locuit cu suprafața totala de 395,8 mii de metri patrați sau cu 35,1% mai mult fața de perioada similara a anului trecut. Datele statistice oficiale arata ca in mediul…

- Rata somajului a fost de 4,9% in octombrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna septembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS).In septembrie, rata somajului a fost de 5%, date ajustate sezonier. In octombrie, rata somajului a scazut cu 0,1…

- Stela Popescu a murit! Stela Popescu, care peste o luna implinea 82 de ani, a fost gasita moarta, joi, la domiciliul ei. Potrivit reprezentantilor SMURD, Stela Popescu a fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul actritei. Decesul ar fi intervenit cu cateva ore mai devreme.

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitat, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile, relateaza Reuters. Informaţia a apărut după ce compania americană…

- Veștile pentru 2018- de care ne mai despart puțin mai bine de doua luni- nu suna prea optimist! Cel puțin așa spun specialiștii! Seismologii avertizeaza ca 2018 va fi marcat de multe cutremure majore. Dupa ce au studiat cutremurele de peste 7 grade de la 1900 incoace, doi cercetatori americani au ajuns…

- Printre numele mari din economia ieseana care cauta sa angajeze in aceasta perioada se numara Delphi (tehnician mecanic), Greenfiber (inginer chimist, lacatus mecanic si stivuitorist), Palas (ajutor bucatar, ajutor ospatar, bucatar, ingrijitor spatii verzi si manipulant marfa), Breazu Rezidence (montator…

- Președintele american Donald Trump a facut 1.628 de declarații false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in funcție, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi, a calculat intr-un material publicat marți ziarul Washington Post, citat de publicația belgiana Le Soir.…

- Bitcoin a crescut cu 11% in prima parte a zilei de luni, ajungand la peste 6.500 de dolari, dupa o scadere dramatica, de aproape 15%, inregistrata in cursul weekendului, cand moneda virtuala valora 5.500 de dolari, potrivit CNBC. Moneda digitala se tranzactiona, la inceputul sedintei bursiere…

- Președintele Igor Dodon, care a fost ales in funcție acum un an, recunoaște faptul ca „nu toate obiectivele pe care mi le-am propus spre realizare au fost duse la bun sfarșit”. Intr-un bilanț al primului an de mandat, Dodon susține ca a pus „temelia unor proiecte politice și sociale care iși vor gasi…

- Premierul Mihai Tudose a atacat bancile la inceputul sedintei de Guvern in care se adopta modificarile la Codul Fiscal. Tudose l-a felicitat pe ministrul finantelor, Ionut Misa, ca a reusit sa enerveze bancile. "Felicitari, domnule Misa! Tocmai am aflat acum ca niste sucursale ale unor banci au dat…

- In Banat, pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor cobori de la 16 grade, in primele doua zile, pana…

- Scumpirile de la raft au inceput sa ne arda la buzunar! Dupa benzina si paine, acum cumparam oua mai scumpe cu 50%. Odata cu pretul oualor, a crescut si cel al lactatelor. Cumparam laptele cu 4 lei mai mult decat in lunile precedente. Furnizorii spun ca productia a scazut, odata cu racirea vremii. In…

- Proiectul de buget pentru 2018 ar urma sa fie depus la Parlament in luna noiembrie și, cel mai probabil, adoptat la finele aceleiași luni sau in primele zile ale lunii decembrie, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea. “Am discutat, deja, de saptamana trecuta și in coaliție și cu colegii de la Guvern…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- In ianuarie-septembrie, volumul productiei industriale al Transnistriei a crescut cu 11%, insumind 6,702 mild. ruble ($432 mil.). Potrivit agentiei "Infotag" cu referire la site-ul Guvernului transnistrean, anuntul a fost facut la sedinta de catre ministrul Dezvoltarii Economice, Maria Gluskova. Ea…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 23.10.2017 ORA 09 – 24.10.2017 ORA 09 Vremea va fi in general inchisa. Temporar va ploua, Post-ul METEO: Vești proste de la meteorologi pentru inceputul saptamanii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In speranta ca intr-o zi vor deveni milionari, o familie olandeza si-a vandut afacerea, casa, cele doua autoturisme, o motocicleta si restul bunurilor pentru a-si investi toate economiile...

- Daniel Stanciu e președintele lui Akko, o formație minuscula dintr-un loc spectaculos, un oraș cu multe povești și cu puțin fotbal. Stadionul se incadreaza excelent in peisaj. Arena e un mix de construcție specifica fotbalului modern și vestigiu antic. Tribune din piatra cu scaune din plastic doar pe…

- In ciuda cresterii veniturilor si a reducerii TVA-ului fata de aceeasi perioada a anului trecut, consumatorii din Romania s-au aratat prea putin dispusi sa isi schimbe opinia asupra perspectivei economice in timpul trimestrului al treilea. "Dupa un trimestru doi cu variatii minime, asteptarile…

- Vaccinarea antigripala a populatiei din grupele de risc va incepe la sfarsitul lunii octombrie sau la inceputul lunii noiembrie. Potrivit ministrului Sanatatii, Florian Bodog, a fost finalizata procedura pentru achizitia unei prime cantitati de vaccin, mai mica decat necesarul pentru tot anul, urmand…

- Accidentul de duminica, de la Urziceni, a lasat o tara intreaga incremenita. Un om a murit si alti 14 au fost raniti, dupa un carambol in care au fost implicate sase masini. O alta tragedie infioratoare s-a petrecut de curand. Sambata, o familie intreaga, mama, tata si copiii lor, au cazut…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 09.10.2017 ORA 09 – 10.10.2017 ORA 09 Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va Post-ul METEO: Ce anunța meteorologii pentru inceputul saptamanii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evacuarea locatarilor din blocul Turturica poate fi facuta, dar nu la inceputul iernii, declara consilierul județean Daniel Zdranc, in vreme ce liderul PSD Alba, Ioan Dirzu, susține ca administrația locala trebuie sa se gandeasca la masuri alternative, daca evacuarea trebuie facuta neaparat acum. Intrebat,…

- ROBOR, indicele in functie de care sunt calculate ratele in lei, a scazut astazi de la 1,80% la 1,79. Este prima scadere dupa 15 zile consecutive de crestere, anunța Digi24.Indicele ROBOR la trei luni ajunsese marți la nivelul de 1,8%, cel mai mare din noiembrie 2014. ROBOR la 3 luni…