Bill Gates, cofondator al companiei Microsoft si copresedinte al Fundatiei Bill & Melinda Gates, un cititor avid, a prezentat o lista cu cartile de care s-a bucurat recent, obicei devenit o traditie anuala, relateaza miercuri DPA.

Cartile incluse in aceasta lista nu sunt o lectura usoara, recunoaste Bill Gates pe blogul sau. Pentru cei care isi doresc sa citeasca ceva mai lejer in zilele de vara, cofondatorul Microsoft recomanda romanul ''The Rosie Result'' de Graeme Simsion si propune, de asemenea, o optiune evidenta, cartea ''The Moment of Lift'', scrisa de sotia sa, Melinda Gates,…