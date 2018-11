Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates, considerat la un moment dat cel mai bogat om din lume, a investit prin intermediul fundatiei sale – Fundatia Bill & Melinda Gates (BMGF) – nu mai putin de 27,3 milioane de dolari, in fonduri de depozit globale ale Fondului Proprietatea (GDR) tranzactionate la Bursa de Valori din Londra…

- Un tablou semnat de Rene Magritte, adjudecat cu 26,8 milioane de dolari, a doborat luni recordul la licitatii pentru pictorul belgian, la o vanzare de toamna organizata de casa de licitatii Sotheby's la New York, relateaza marti AFP. ''Le principe du plaisir'' a detronat…

- Bill Gates vrea sa reinventeze toaletele, pentru care a cheltuit în ultimii ani 200 de milioane de dolari, miliardarul fiind convins ca o regândire a acestora poate salva o jumatate de milion de vieti pe an si poate oferi economii de 200 de miliarde de dolari.

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Cofondatorul Microsoft Corp., Bill Gates a cheltuit 171 milioane de dolari pentru a cumpara o suprafata de teren arabil de 14.500 acri (aproximativ 5.800 de hectare) in sudul statului Washington, aceasta fiind ce mai importanta vanzare de teren...

- Cofondatorul Microsoft Corp., Bill Gates a cheltuit 171 milioane de dolari pentru a cumpara o suprafata de teren arabil de 14.500 acri (aproximativ 5.800 de hectare) in sudul statului Washington, aceasta fiind ce...

- Immofinanz a achizitionat un pachet de 29,14% din actiunile S Immo AG listate la Bursa de Valori din Viena pentru un pret total de achizitie de aprox. 390 de milioane de euro. Immofinanz a incheiat contracte de vanzare-cumparare de actiuni pentru achizitionarea a 19.499.437 actiuni la purtator, la data…

- Citeste si: Romgaz a platit redevente cu 43% mai mari in S1/2018 dupa ce gazul romanesc s-a aliniat la Bursa de la Viena Petrom si Romgaz au platit impreuna anul trecut jumatate din totalul sumelor colectate de stat din redevente Statul roman a incasat cu aproape 17% mai putin din redevente, principalul…