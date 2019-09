Bilantul infractiunilor economice depistate de politisti in ultima saptamana In perioada 14 ndash; 20 septembrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat 42 de perchezitii domiciliare si au instituit masuri asiguratorii in valoare totala de peste 7.800.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. Astfel, politistii au pus in aplicare 41 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni economice. In cauzele penale instrumentate, fata de 187 de persoane s a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, in perioada 14 - 20 septembrie, 42 de perchezitii domiciliare si au instituit masuri asiguratorii in valoare totala de peste 7.800.000 de lei in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice

