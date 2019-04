BiBi lanseaza „Unde ai fost pana acum” Cu sute de mii de oameni ce-i urmaresc fiecare miscare, atat onine cat si offline, BiBi este una dintre cele mai emblematice personalitati din noua generatie. Artista revine astazi cu un nou single – Unde ai fost pana acum – o piesa care celebreaza prezenta iubirii in viata noastra. „«Unde ai fost pana acum» este o piesa sincera, despre acea mare iubire pe care o intalnim foarte rar. Este o piesa sincera pe care o dedic fanilor mei, care sunt mereu alaturi de mine” – BiBi „Unde ai fost pana acum” a fost compusa de artista alaturi de echipa DeMoga Music. La doar 16 ani, BiBi reuseste sa imbine… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu un CV impresionant, cu zeci de activitati muzicale, cursuri de muzica si experienta ca Vocal Coach in cadrul scolii Crina Mardare Music Experience, Raluca Leoaca lanseaza acum single-ul si videoclipul „Rolul secundar”. Piesa este compusa de catre Synthetic Music, iar videoclipul a fost regizat de…

- La asta nu prea se aștepta nimeni! Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa intitulata „RIP Harambe”. „Ar putea sa fie cea mai buna lucrare a mea”, a anunțat Elon Musk pe Twitter. Piesa este in memoria gorilei Harambe, in varsta de 17 ani, ucisa in 2016 dupa ce un... View…

- Tame Impala (Kevin Parker) le demonstreza fanilor de pretutindeni ca rabdarea este cea dintai calitate umana și lanseaza „Patience”, prima piesa care succeda albumul „Currents” (2015) – certificat cu disc de aur și nominalizat la Premiile Grammy, scrie virginradio.ro.

- “Ohana” este o piesa pop dance cu energie pozitiva si cu un mesaj statement: “Share love, not ego”. Cuvantul “Ohana”, de origine hawaiana, inseamna familie, in sensul in care nimeni nu este lasat in urma sau uitat. Piesa este produsa de Ciprenko, in studiourile DeMoga Music. Muzica si textul sunt compuse…

- Cel mai recent single al Darei, „La costum”, vorbește despre faptul ca in dragoste nu exista limite sau reguli, iar filmarile pentru clip au fost unele foarte solicitante pentru artista. „Filmarile pentru “La Costum” au fost o experiența diferita de tot ceea ce am trait anterior pentru ca am simțit…

- Baieții de la 7 Klase sunt gata sa-și ia in spate acordeonul, contrabasul și tobele și sa ajunga la „fata care nu-i lasa sa intre in casa”. Noua lor piesa, „Fata care nu ma lasa”, este ca o declarație de dragoste insistenta pe care cei 5 baieți o fac chiar de 1 martie.„Piesa ramane o […] The post Baieții…

- Trupa Bucium lanseaza videoclipul piesei „Zorile”, care incheie trilogia vizuala a albumului Miorița.Cele trei videoclipuri alcatuiesc o poveste ce poate fi vizionata aici: https://youtu.be/mevJXHpNzXQ „Zorile este o piesa țesuta in jurul mitului marii treceri. Este o piesa despre desparțire, despre…

- Lele Pons si Fuego, fenomenul muzicii trap, isi unesc fortele si lanseaza „Bloqueo”, o piesa plina de culoare si energie, care creeaza dependenta. „Bloqueo” este un single savuros, care se va regasi si pe albumul de debut al lui Lele Pons, a carui lansare va avea loc in curand. Cu un ritm care te invita…