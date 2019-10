Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Bianca Andreescu, locul 6 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 7-6 (5), pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA, califcandu-se in optimile de finala ale China Open potrivit news.roAndreescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 55 de minute. Ea a salvat o minge de…

- Simona Halep se afla locul 4 conform clasamentului WTA pe baza rezultatelor momentului, insa distanta dintre ea si urmaritoare s-a micsorat in urma ultimelor rezultate. daca Bianca Andreescu s-a apropiat la doar 62 de puncte, Naomi Osaka, campioana de la Australian Open, a venit si ea la 221 de puncte…

- Simona Halep (6 WTA) va juca împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova (39 WTA), în turul al doilea al turneului Premier Mandatory de la Beijing. Rusoaica a învins-o în trei seturi pe americanca Bernarda Pera (81 WTA), venita din calificari, scor 5-7, 6-2, 6-4.Alexandrova…

- Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, va debuta la turneul de la Beijing contra unei jucatoare venite din calificari. In turul al doilea, Halep ar putea evolua contra invingatoare din meciul dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova si o jucatoare venita din calificari. In optimi…

- Simona Halep a coborat de pe locul 4 pe locul 6 WTA, cu 4.803 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, dupa US Open, potrivit news.ro, ieșind, astfel, din onorantul top 5 WTA.Australianca Ashleigh Barty a revenit pe locul I WTA, cu 6.501 puncte, fosta detinatoare a trofeului la Flushing…

- Finala dintre Bianca Andreescu si Serena Williams, se va disputa sambata, 7 septembrie, de la ora 23:00, in direct la Eurosport 1. Canadianca de origine romana s-a impus cu scorul de 7-6 (3), 7-5, dupa doua ore si 15 minute de joc. In cealalta semifinala, Serena Williams a invins-o categoric pe Elina…

- Bianca Andreescu (15 WTA, 19 ani) a trecut in semifinale de Belinda Bencic (12 WTA, 22 de ani) și va juca pentru trofeu contra americancei Serena Williams (8 WTA, 37 de ani). Canadianca de origine romana s-a impus cu scorul de 7-6, 7-5, dupa doua ore și 15 minute de joc. In cealalta semifinala, Serena…

- Bianca Andreescu mai face o victima in circuitul WTA. Jucatoarea de origine romana s-a calificat in optimi la US Open dupa ce a eliminat-o pe Caroline Wozniacki, scor 6-4, 6-4. Bianca Andreescu (20 de ani, 15 WTA) a avut nevoie de o ora și 33 de minute pentru a trece de fostul lider mondial Caroline…