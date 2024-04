Jaqueline Cristian a mai reusit o victorie spectaculoasa la turneul WTA 500 de la Charleston. Jaqueline a invins-o in turul doi pe americancei Madison Keys, numarul 18 mondial, cu 3-6, 6-3, 6-3, marti, in runda a doua a turneului dotat cu premii totale de 922.573 de dolari. The post VICTORIE SPECTACULOASA Jaqueline Cristian s-a calificat in optimi la Charleston first appeared on Informatia Zilei .