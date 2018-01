Stiri pe aceeasi tema

- Antun Palic s-ar putea intoarce la Dinamo, dar oficialii "cainilor" sunt rezervati. Croatul e liber de contract, e pe placul lui Miriuta, insa raman de stabilit detaliile financiare. Palic a evoluat la Dinamo din vara lui 2015 si anul trecut nu a vrut sa-si mai prelungeasca intelegerea, semnand cu Mouscron,…

- Ghiocei in luna decembrie, la Caransebeș. Nici nu e de mirare ca au aparut ghioceii, in unele zone ale Romaniei, din moment ce și temperaturile sunt potrivite anotimpului pe care il prevestesc… primavara! O cititoare Libertatea din Caransebeș, județul județul Caraș-Severin, ne-a trimis o fotografie…

- Marian Dima Fostul castigator al Balonului de Aur, liberianul George Weah, va fi instalat Ca presedinte al Liberiei, la cateva luni dupa desfasurarea alegerilor in acest stat african, el fiind „creditat” drept castigator al scrutinului. Printre cei care a luat contact cu Weah – fost atacant al echipelor…

- Bogdan Chitic Dupa o lunga perioada de așteptare, la mai bine de doi ani din momentul inchiderii vechiului magazin al clubului, in familia Petrolului a fost din nou motiv de sarbatoare. Sambata, la ora pranzului, noul magazin oficial – amplasat la Stadionul „Ilie Oana”, in spatele Peluzei I (str. Alexandru…

- Alina Vidican este așteptata cu mare nerabdare, la Timișoara, loc in care va petrece Sarbatorile de Iarna. Mai mult decat atat, pentru revenirea ei in Romania s-aui facut pregatiri cat se poate de serioase.

- "In zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie a.c. precum și 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2- Parc Bazilescu)…

- Violeta Stoica In fiecare an, apropierea Sarbatorilor de Iarna declanșeaza o agitație fara margini in viața romanilor. Prahovenii nu fac excepție, inca de la inceputul acestei saptamani marile magazine fiind luate cu asalt de cumparatori, care sunt dispuși sa cheltuiasca sume impresionante cu pregatirile…

- F.T. In contextul in care, in ultimii ani, in perioada Sarbatorilor de Iarna, locuințele au fost cele mai afectate de incendii, iar printre principalele cauze ale acestora s-au numarat aprinderea beculetelor in braduți sau sacrificarea animalelor si utilizarea focului deschis in curti, Inspectoratul…

- Conform datelor studiului „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori și orașe mici sub 30.000 locuitori), bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest…

- Beyonce de Romania, Madalina Dumitriu, il așteapta pe Moș Craciun cu fața plina de cearcane. Chiar daca se afișeaza intotdeauna cu fetița sa, Beyonce de Romania a fost intrebata de prietenii virtuali daca fata sa iși iubește tatal.

- In urma cu aproape un an de zile, indragitul interpret de muzica populara Valentin Sanfira a facut oficiala, pe o rețea de socializare, relația pe care o are cu o frumoasa tanara din Iași. Numele acesteia este Cosmina Adam, de profesie violonista și interpreta de muzica populara. La…

- Beyonce de Romania trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este transfigurata de durere, dupa ce medicii i-au spus ca este suspecta de cancer. Ea va face in curand un nou set de analize, in urma caruia va afla daca are sau nu temuta boala. Ultimele fotografii postate de Beyonce…

- Alex Ashraf, sotul Oanei Zavoranu, este adus din nou in fata magistratilor de fosta lui iubita, impreuna cu care are un baietel! Alexandra Oncescu l-a dat in judecata pe palestinian, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce-i cere bruneta fostului partener. (CITESTE SI: Atentie! Imagini…

- Conducerea societații Prodcyp Huși organizeaza, azi, de la ora 19, la Salonul “Mariuca”, tradiționalul concert al lui Fuego. Așa cum se intampla de cațiva ani incoace, curtea localului a fost transformata in “Casa lui Moș Craciun” prin sute de aranjamente luminoase care anunța venirea sarbatorilor de…

- Numai istorie nu a fost Narcisa pentru Nicolae Guta, dupa ce au divortat. Au urmat certuri repetate, amenintari, interventia politiei... Cu toate acestea, nabadaiosul manelist este acum pe punctul de a face pace definitiv cu femeia despre care spunea, acum cativa ani, ca este singura din sufletul lui…

- Chiar daca Beyonce de Romania, fosta iubita a lui Nicolae Guța, este suspecta de cancer, aceasta nu renunța sa aduca un zambet cald pe fațele celor apropiați. Cantareața de manele i-a facut o surpriza frumoasa fiicei sale.

- Pretul gazelor naturale tranzactionate angro la Bursa Romana de Marfuri tot creste, iar primele tranzactii pentru consumul lunii ianuarie au trecut de pragul de 100 de lei/MWh. Pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate la Bursa Romana de Marfuri (BRM), cea mai lichida platforma de vanzare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul decembrie 2017 – februarie 2018. Sunt șanse ca de Craciun și Revelion sa avem zapada. Conform estimarilor meteorologice, Romania va avea o iarna 2017 – 2018 capricioasa, cu episoade de frig sever, ninsori abundente,…

- Beyonce de Romania nu si-a mai refacut viata dupa ce s-a despartit de Nicolae Guta, caruia i-a daruit o fetita, si profita din plin de libertate. Se pare ca unul dintre barbatii care o apreciaza foarte tare, ba chiar dezvoltand o slabiciune pentru blonda, este chiar Nutu Camataru.

- A izbucnit in lacrimi la TV in urma cu cateva saptamani, sustinand ca e suspecta de cancer din nou, dar continua sa se expuna pericolului. Beyonce de Romania, fosta iubita a lui Nicolae Guta, socheaza pe toata lumea cu ceea ce face.

- Nicolae Guța, barbatul cu care Beyonce de Romania are o fetita, nu este deloc impresionat de drama femeii. Mai mult, mesajul pe care, prin interpuși, i l-a transmis lui Beyonce de Romania este unul extrem de dur, scrie SpyNews. Nicolae Guta, probleme grave de sanatate dupa ce si-a taiat din…

- Beyonce de Romania trece prin clipe mai grele ca niciodata. Iar asta pentru ca, de curand, in urma unor analize, medicii i-au dau o veste cumplita. Mai exact, nodulii de la sani ar putea fi tumori, iar acest lucru ar putea sa o coste viața...

- Beyonce de Romania are grave probleme de sanatate. La insistențele mamei ei, aceasta a mers din nou la spital pentru investigații, iar vestea data de medici nu a fost deloc buna. Fosta iubita a lui Nicolae Guța se teme pentru fiica ei. Beyonce de Romania este din nou suspecta de cancer. „Aveti niste…

- “Beyonce de Romania” trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a fost la un control medical, a aflat ca are mai multi noduli si ca este suspecta de cancer. Pentru a treia oara! A

- Suntem pentru stabilitatea macroeconomica, stabilitatea cursului, dar nu pentru fixitate. Romania a scapat de „euroizare“, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb, insa exista in continuare o sensibilitate emotionala legata de deprecierea leului, sustine…

- Veste buna pentru angajați! De Craciun și de Revelion vor avea cate patru zile libere. Ziua de 25 decembrie 2017 pica luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi lucru se intampla…

- Nicolae Guța pare sa aiba zile din ce in ce mai grele cu soția lui, Cristina. Iar aceasta, pare-se, este decisa sa ii arate manelistului ca ea este cea care conduce relația și, mai mult decat atat, ca nu este dispusa sa faca vreun compromis, așa cum au facut celelate femei care, de-a lungul timpului,…

- Nicolae Guta a slabit foarte tare in ultima perioada si a ajuns de nerecunoscut. Fanii s-au temut pentru sanatatea manelistului, asa ca acesta s-a hotarat sa isi faca analize, dupa ce sotia lui s-a gandit ca ar putea fi infectat cu virusul HIV. Din fericire, rezultatele au fost negative, dar cunoscutii…

- Problemele celebrei Beyonce de Romania par sa fie din ce in ce mai multe. Iar acu, pare-se, fosta iubita a lui Nicolae Guța a descoperit ca trebuie sa lupte, la propriu, pentru a deveni, din nou, o femeie normala, careia sa nu ii lipseasca nimic.

- Dupa ce Mariana Calfa l-a acuzat ca ii doreste moartea si ca ar fi pus oameni sa o urmareasca, Gheorghe Gheorghiu a rupt tacerea. Reputatul artist si-a demolat fosta iubita, despre care a afirmat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca nu ar fi in deplinatatea facultatilor…

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (18:00), pe autostrada A1, se circula in coloana la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, din cauza numarului mare de autovehicule", se arata intr-un comunicat de presa al Centrului Infotrafic al Politiei…

- Insotit de un avocat, tanarul s-a prezentat, miercuri, la Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si s-a predat. A fost retinut imediat pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru tentativa de omor si ultraj. Politistii il cautau pe fugar…

- Primaria Bucuresti vrea sa introduca o taxa de intrare in oras. "Fara taxa de mediu, au venit toate rablele din Europa in Romania si in special in Capitala", a declarat primarul general.