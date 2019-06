Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc vineri dimineața, pe DN 39, in apropiere de Eforie Nord. Fratele fostului presedinte Traian Basescu, este una dintre victime și a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Mircea Basescu se afla la volanul unui autoturism de teren. Politistii Serviciului Rutier Constanta…

- Dubla campioana en titre a ligii profesioniste nord-americane (NBA), Golden State Warriors, condusa cu 2-1 de Toronto Raptors in finala din acest an, va fi lipsita de aportul vedetei sale Kevin Durant, indisponibil de peste o luna, si pentru meciul al patrulea de vineri, a anuntat, joi, antrenorul Steve…

- In ultima perioada, Dorian Popa a avut doua accidente. Primul, atunci cand a lovit un caine, iar al doilea, in timpul filmarilor pentru serialul „Sacrificiul”, care va incepe din toamna la Antena 1. „Nu stiu daca am omorat cainele, ca nu m-am intors, Dane. La drum nu ai ce face. Doar imi facusem masina.…

- Accident in Timișoara, in noaptea de joi spre vineri. Un șofer a peirdut controlul volanului și a lovit alte doua autoturisme parcate in fața unui service auto. In urma impactului, toate cele trei mașini au luat foc, relateaza tion.ro. La fața locului, a intervenit o autospeciala a pompierilor militari…

- Golden State Warriors, dubla campioana en titre, a restabilit egalitatea in finala ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) cu Toronto Raptors, impunandu-se duminica in deplasare, cu 109-104, dupa ce fusese condusa la o diferenta de 12 puncte. Golden State, care pierduse primul meci (109-118),…

- Golden State Warriors au inceput cu dreptul seria meciurilor cu Portland Trail Blazers din semifinalele ligii profesioniste nord-americane de baschet.Jucand pe teren propriu, detinatoarea titlului din NBA a castigat prima partida a seriei cu scorul de 116-94.

- La inceputul lunii aprilie 2019 s-a terminat procesul unei crime care a ținut Suedia cu sufletul la gura, iar sentința definitiva a imparțit in doua țara scandinava. In una dintre cele mai prospere și evoluate societați ale lumii fusese omorat un cerșetor, romanul Gica, un barbat singuratic de 48 de…

- Tinerii care au ucis in bataie un roman fara adapost intr-un parc suedez nu sunt vinovați pentru crima, a decis justiția suedeza. Atacatorii au fost condamnați doar pentru agresiune in circumstanțe agravante și abuz, dar nu și pentru crima. Curtea de Apel din Gota a decis vineri ca adolescentul de 17…