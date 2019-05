Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori italieni de la Institutul European de Oncologie a descoperit ca dieta hipoglicemica si metformina pot distruge celulele canceroase. Lipsa zaharului din organism face ca tumorile „sa moara de foame”, spun medicii italieni.

- Un nou studiu arata ca populația austriaca nu poseda cunoștințele de baza legate de genocidul provocat de naziști, deși lagarul de concentrare Mauthausen se afla chiar in afara orașului Linz, iar cateva din figurile cheie ale Holocaustului au fost de origine austriaca, scrie AP News .

- Noul studiu, prezentat la congresul anual organizat de Societatea Europeana de Radioterapie si Oncologie (ESTRO), a descoperit ca noua tehnica medicala este sigura si eficienta pentru tratarea acelor pacientilor care au fost diagnosticati cu o forma cu risc redus a acestei boli. Metoda a avut succes…

- arbatii diagnosticati cu cancer de prostata ar putea fi tratati cu ajutorul unei singure doze concentrate de radiatie, potrivit unui nou studiu, ai carui autori afirma ca pacientii ar putea fi astfel scutiti de necesitatea unor vizite multiple in centrele oncologice, informeaza Press Association.…

- Consumul de continuturi prin intermediul ecranelor depasind doua ore pe zi in randul copiilor cu varsta de cinci ani este corelat de experti cu un risc mai mare de a suferi probleme de atentie, potrivit unui studiu publicat miercuri de revista de specialitate Plos One citata de EFE. "Am observat ca…

- Consumul de carne rosie si mezeluri, chiar si in cantitati moderate, este asociat cu un risc ridicat de aparitie a cancerului colorectal, arata rezultatele unui nou studiu britanic. Chiar si persoanele care au respectat liniile directoare ale Serviciului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie…

- De cele mai multe ori, oamenii se consulta cu un medic dupa ce observa apariția mai multor simptome, despre orice boala ar fi vorba. Daca nu simțim nicio durere, suntem de parere ca suntem sanatoși și amanam vizitele la medic pana cand se intampla ceva rau. Acest lucru este valabil mai ales pentru o…