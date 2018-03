Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, luni, ca sotia lui Omar Hayssam i-a cerut sa o primeasca si i-a marturisit ca sotul sau este "extraodinar de bolnav" si "probabil o sa moara in puscarie", fostul presedinte afirmand ca si-ar dori ca acest lucru sa nu se intample pentru ca "nu-i omeneste".

- Traian Basescu a povestit ca intalnirea a avut loc la inițiativa soției lui Omar Hayssam, in urma cu o luna, in biroul fostului președinte. Motivul intalnirii a fost starea de sanatate precara a soțului ei, iar daca informațiile prezentate de femeie sunt adevarate, Basescu e de parere ca omenește…

- Nevasta lui Omar Hayssam a mers la Basescu și i s-a plans ca fostul afacerist, implicat și condamnat la aproape 25 de ani de inchisoare in dosarul rapirii jurnaliștilor romani in Irak, este pe moarte. "Am fost sunat de soția dansului și am primit-o. Mi-a spus ca e extrarodinar de bolnav și…

- Traian Basescu spune ca soția singurului terorist roman condamnat i-a cerut o audiența! Nevasta lui Omar Hayssam a mers la Basescu și i s-a plans ca fostul afacerist, implicat și condamnat la aproape 25 de ani de inchisoare in dosarul rapirii jurnaliștilor romani in Irak, este pe moarte.”Am…

- Primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Potrivit informațiilor aparute, Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Omar Hayssam a fost condamnat definitiv in trei dosare, la 20 de ani, 16 ani si,…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- Comisia pentru Pastorația Tineretului din cadrul Conferinței Episcopilor din Romania s-a intrunit la Satu Mare, pentru a verifica stadiul pregatirilor pentru INTC din acest an. Din fiecare dieceza romano- si greco-catolica au sosit referenti si preoti responsabili pentru pastoratia tineretului la intalnirea…

- Fundasul echipei Paris Saint-Germain, Dani Alves (34 de ani), si-a cerut iertare pentru declaratiile facute dupa decesul capitanului Fiorentinei, Davide Astori, pentru care a fost criticat si de catre atacantul italian Mario Balotelli. "Eu nu am vrut sa jignesc pe nimeni! Traim intr-o lume…

- Alin Simota, fostul patron al defunctei Jiul Petroșani, a fost liberat condiționat din inchisoare marți. Din pedeapsa totala de doi ani și o luna, ca urmare a doua dosare in care a fost gasit vinovat, Simota a executat doar șase luni, Judecatoria Deva dispunand liberarea condiționata a acestuia. ...

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a…

- Nu e banc si, cu siguranta, nu e nici o postare de pe vreun site de bacuri. Un barbat din Romania si-a uitat pur si simplu sotia intr-o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro, potrivit Digi24.ro.

- Bogdan Mihai Zuziac, de 36 de ani, din Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins de politisti in Franta si extradat in Romania, fiind incarcerat in Penitenciarul Rahova. Acesta era cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinii a 72 de ani.„Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti forta…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluia faptul ca temutul Adrian Corduneanu, zis "Beleaua" sau "Power", a innebunit de gelozie in arest dupa ce a aflat ca Ramona, sotia lui, ar avea un iubit, iar astazi difuzam noi informatii incendiare! Este un scandal mare intre temutii frati Corduneanu,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, un scandal monstru care a izbucnit in clanul Cordunenilor. Surse apropiate temutei familii sustin ca Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian, zis "Beleaua" sau "Power", ar avea un iubit si ca ar fi parasit, temporar, domiciliul conjugal.…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu fratii Becali si Corneliu Iacobov impreuna. Cei trei au fost incarcerati, un timp, la aceeasi inchisoare, unde s-au apropiat si mai mult. Au luat o masa regeasca, delectandu-se cu vita argentiana, au depanat amintiri…

- Dragos Birligea, barbatul care ar fi provocat accidentul de sambata de pe Bulevardul Dacia din Capitala a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, decizia luata de Tribunalul Bucuresti fiind executorie, dar nedefinitiva. Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza,…

- Dupa ce mama lui, Sorina Pintea, a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila, informatiile despre Ionut Pintea au inceput sa curga la televiziunile si site-urile de stiri de la noi. Un apropiat al lui Ionut Pintea a dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- La mai bine de o saptamana de cand a fost jefuit, Pepe e nevoit sa accepte ca a ramas fara cei 7000 de lei care i-au fost sustrași din buzunar, la o sala de fitness. Asta pentru ca poliția nu are niciun indiciu pana acum despre cine ar fi autorul. Artistul a trecut printr-o intamplare neplacuta in urma…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare de catre magistratii de la Curtea de Apel Cluj. Decizia este definitiva.Aceasta condamanare reprezinta o reducere cu 2 luni a sentintei date pe fond la Tribunalul Cluj. Citeste…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania.Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu cetatenii…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania. Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu…

- La sfarsitul acestei saptamani, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisorea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca 'CE bate campii', referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. 'Care este articolul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. "Care…

- Beyonce de Romania a postat recent o melodie in care canta alaturi de Nicolae Guta si a ajuns sa isi negocieze tariful online. In melodia din mediul online, ea canta despre cum au trecut anii, dar si cum barbatul din piesa este pierdut in aburii alcoolului, in timp ce femeia urmeaza sa se marite.…

- Antonio Sesa, un italian in varsta de 65 de ani, a fost omorat in bataie la Vama, judetul Suceava, de catre un localnic. Victima se afla in Romania deoarece incerca sa o convinga pe fosta lui concubina sa se intoarca la el in Italia.

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc” isi exercita meseria de jurnalist in paralel cu cea de tata si isi creste singur fetita, dupa ce sotia lui a fost rapusa de cancer. Putini sunt cei care stiu ca jurnalistul este absolvent al Facultatii de Teologie si a predat ore de religie timp de un an.

- Prin probe imposibil de contestat, izvorate din dosarele DNA care au ajuns și au sucombat in instanțe, dar nu numai, anul 2017 a fost unul care aratat ca lupta impotriva corupției in Romania nu este de multe ori nimic altceva decat o perdea, in dosul careia se desfașoara execuții, epurari fara vreo…

- Femeia a depus la Parchet, prin intermediul avocatei sale, mai multe documente din momentul in care era internata la psihiatrie in Spania, acolo unde a avut parte de un tratament. In aceste documente tutori ar fi fratele și tatal acesteia, adica cei doi ar fi trebuit sa aiba grija de ea și…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Doi barbati din Marea Britanie au fost condamnati la inchisoare pentru proxenetism dupa ce o tanara de 19 ani i-a trimis mai multe mesaje disperate mamei ei din Romania, in care se plangea sa este obligata sa se prostitueze. La capatul unui proces care a durat doua saptamani, Daniel Purea, in varsta…

- De Craciun, undeva dupa amiaza, Romania a fost socata de o stire macabra: un barbat si sotia sa au fost descoperiti, de o ruda, morti in propria locuinta.Ceea ce, atunci, a fost luata drept o crima urmata de sinucidere, avea sa ia o alta intorsatura: cei doi s au sinucis la un interval de cateva ore.…

- Potrivit Institutului National de Statistica, in Romania barbatii sunt mai bine platiti decat femeile. Aceeași situație se prezinta si in casele celor mai puternici romani. Prima doamna, Carmen Iohannis, a castigat anul trecut de aproape sapte ori mai putin decat presedintele Iohannis. Exceptia care…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Romanul Alin Marin, in varsta de 22 de ani, a fost arestat pentru furtul a 53 de telefoane mobile in timpul unui concert desfasurat la Birmingham, relateaza Romania TV.Alin Marin ascundea telefoanele furate intr un costum de inot pe care il purta sub hainele obisnuite si a fost arestat pe data de 19…

- Un tanar originar din Romania a reusit sa fure 53 de telefoane mobile in timpul unui concert rock desfasurat la Birmingham, in centrul Angliei. Romanul si-a recunoscut fapta si a fost condamnat la trei ani de inchisoare.

- Sotia lui Liviu Pop, ministrul Educatiei, este o femeie hotarata! Doamna Pop, care lucreaza in invatamant, fiind profesoara, l-a transformat pe ministru in... Mos Craciun, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are imaginile exclusive. ( CITESTE SI: Le merge blana! Milionarii tarii plimba ursul…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns din nou la spital, însoțit de soția sa. Nina Iliescu a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat înca o data sa nu iasa din casa. Fostul șef al statului nu a mai fost vazut în public de câteva luni,…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare, informeaza Romania TV.Fenomenul evaziunii fiscale reprezinta, din perspectiva…