Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu considera ca votul de la alegerile europarlamentare, de duminica, anunța „o infrangere dumnezeiasca a PSD-ului”. Fostul președinte a spus ca Viorica Dancila trebuie sa-și depuna mandatul la președinte, iar despre Liviu Dragnea, Basescu a afirmat ca „și-a pierdut pur și simplu luciditatea”…

- Ministerul Finantelor a anuntat, miercuri, ca, din dispozitia premierului Viorica Dancila, propune trei masuri, printr-un proiect de OUG, care vizeaza scaderea TVA la alimente si reducerea birocratiei in cadrul ANAF. Masurile vizeaza, in primul rand, eliminarea "inechitatilor rezultate de…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat ca a demarat procedurile pentru a transforma Piata Arsenalului din Capitala intr-un spatiu public dedicat Aliantei Nord-Atlantice, care se va numi Piata NATO. Gabriel Les a participat duminica, alaturi de premierul Viorica Dancila, alti membrii ai Guvernului,…

- Singura solutie pe care o are Viorica Dancila dupa sirul de avertismente lansat azi de oficiali europeni si de ambasadele a 12 tari e sa declare ferm si fara echivoc ca renunta la promovarea acelor ordonante de urgenta care genereaza ingrijorari, a declarat la Digi24 jurnalistul Liviu Avram.

- Guvernul va adopta miercuri o hotarare prin care elevii si studentii care provin din familii cu venituri reduse sunt sustinuti financiar sa achizitioneze calculatoare, prin acordarea a cate 200 de euro, potrivit agerpres.ro.Citește și: Tensiune la Guvern! ‘Viorica Dancila nu vrea sa puna pe…

- Anuntul facut de premierul Viorica Dancila cu privire la faptul ca Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a starnit entuziasmul salii, dar a aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu", a afirmat, luni, fostul presedinte Traian Basescu,…

- „Eu, daca as fi presedinte, probabil ca m-as indrepta catre un referendum. As gasi o intrebare care sa stimuleze venirea la vot. Electoratul PSD e mult mai disciplinat decat al partidelor de dreapta si atunci, daca vrei sa il aduci la vot, trebuie sa ii mai dai ceva, ceva de mare interes. As gasi…

- Fostul premier și președinte al Pro Romania, Victor Ponta da de pamant cu Dragnea, Dancila, Valcov și Teodorovici pe care ii acuza ca, de frica semnalelor din Europa, dau inapoi cu cele mai recente masuri din economie și justiție. ”Trebuie sa stam cu bata pe ei” e concluzia lui Victor...