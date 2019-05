Barometrul de Opinie Publică: Klaus Iohannis se află pe trend pozitiv în încrederea românilor Klaus Iohannis a fost ales de 41% dintre repondenti, presedintele aflandu-se intr-un trend pozitiv, dupa cum au spus specialistii, scrie News.ro. Gabriela Firea s-a clasat pe locul al doilea, cu 25,2%, urmata de Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, cu 22,3%, Victor Ponta, cu 22,1%, si Calin Popescu Tariceanu, cu 21,8% dintre optiuni. Distanta considerabila dintre presedintele Iohannis si urmatorul clasat este explicata de „autoritatea functiei, de semnificatia pe care o are functia lui, dar si de actiunea presedintiei din ultimele sase luni. Constatam ca trendul de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

