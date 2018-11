Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, liderul USR, spune ca demisia lui Victor Negrescu din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene se inscrie in logica in care PSD si ALDE trateaza Romania. Barna subliniaza ca sa iti abandonezi tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a sa doar…

- ”Romania abandonata! Demisia lui Victor Negrescu se inscrie din toate punctele de vedere in logica in care PSD si ALDE trateaza Romania si ii trateaza pe romani. Sa iti abandonezi tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a Romaniei doar pentru ca stii ca va fi un…

- Cristian Ghinea, deputat USR, susține, dupa demisia lui Victor Negrescu din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, ca ”rețeta dezastrului este completa”, in contextul in care Romania va prelua la inceputul anului presedintia Consiliului UE.Citeste si Ultima ANALIZA marca Parchetul…

- „Din respect pentru colegii mei si pentru responsabilitatile pe care le am atat la nivel european, cat si la nivel national, pe care le tratez cu seriozitate si profesionalism, imi rezerv dreptul sa imi exprim punctele de vedere in cadrul Guvernului, respectiv al Partidului Social Democrat, din a…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face un apel la liderii PNL, Ludovic Orban, si USR, Dan Barna, sa depuna impreuna motiunea de cenzura, in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public, sambata, referitoare la o demisie a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. …

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declaratm sambata, ca dupa demisia lui Victor Negrescu din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene ”rețeta dezastrului este completa”.”Victor Negrescu, cel care se ocupa de pregatirea preluarii președinției Consiliului UE de catre Romania, și-a dat…

- Demisia acestuia vine cu mai putin de doua luni inaintea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Negrescu si-a depus demisia vineri, dupa sedinta de Guvern, fiind nemultumit in privinta sustinerii pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, transmit…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca declaratia lui Calin Popescu Tariceanu in care spune ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE este o dovada de lucididate remarcabila, avand in vedere ca „Romania este in urma la majoritatea capitolelor”.