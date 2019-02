Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani, care locuia fara forme legale in Targoviște și a plecat de acasa in urma cu zece zile, a fost gasit mort, sambata, inghețat intr-o padure, in zona Cota 1000, județul Dambovița, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aceste modificari la Codul Rutier va…

- Trupul neinsufletit al unui barbat, ce prezenta multiple muscaturi de animale, a fost descoperit langa un parau din apropierea localitatii Santa Maria, procurorii cercetand in prezent daca intre acestea si decesul victimei exista o legatura de cauzalitate, informeaza Agerpres.roIn data de 15 ianuarie,…

- Trupul neinsufletit al unui barbat de aproximativ 60 de ani, din municipiul Zalau, a fost descoperit in dimineata zilei de luni – 14 ianuarie de pompierii militari din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ’’Porolissum’’ Salaj, chiar in apartamentul acestuia. Alertata ca tatal…

- Un barbat dat disparut in județul Covasna, in zona lacului din localitatea Padureni, este cautat de patru zile. Pompierii au spart chiar și gheata de pe marginea unui lac, dar nu au dat de urma barbatului disparut. Pompierii din Covasna cauta de patru zile un barbat in varsta de 46 de ani care a disparut…

- Cadavrul unui medic a fost descoperit la doua zile dupa ce acesta și-a luat viața, la Spitalul Regina Elisabeta din Birmingham. Trupul fara viața a fost descoperit intr-o camera de depozitare a spitalului. Medicul de origine lituaniana Eduard Zigar, in varsta de 25 de ani, a fost gasit de colegii sai,…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit astazi in Chișinau.Potrivit persoanei care l-a gasit, cadravul a fost observat accidental de catre aceasta, pe teritoriul unei parcari parasite de pe strada Calea Orheiului din Capitala.