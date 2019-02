Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela, tanara femeie ucisa la Farcasa, in Neamt, a fost impuscata de sot chiar in casa parintilor ei, unde se refugiase ca sa scape de barbatul violent. Acesta s-a dus la casa socrilor si a tras in ea de aproape, cu o arma artizanala de vanatoare. Femeia a fost lovita in piept, in inima, si […] The…

- Seful Biroului Rutier de la Politia Locala Alba Iulia a fost retinut, joi, de politisti, acesta fiind acuzat ca si-ar fi amenintat si hartuit sotia, cu care este in divort. Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca seful Biroului Rutier de la Politia Locala Alba Iulia si sotia…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au reținut, pentru 24 de ore, un barbat impotriva caruia emisesera anterior un ordin de protecție provizoriu. Barbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violența in familie și incalcarea de catre persoana impotriva careia a fost emis…

- In urma cu ceva timp Oana Lis și-a facut curaj și a vorbit despre cea mai traumatizanta perioada din viața ei. Acum, soția lui Viorel Lis a rememorat momentele grele, atunci cand a distribuit o stire pe Facebook in care era prezentat cazul trist al unei tinere din Neamt care a trecut prin aceleasi…

- Un accident teribil a avut loc joi seara la Lețcani, in județul Iași. Un barbat de 34 de ani a fost spulberat de un autoturism Renault, condus de o femeie. Victima se chema Vasile Amnaru și avea 34 de ani. In accident a fost implicata Adelina Lazar, fiica unui afacerist din Neamț, și soția unui politician…