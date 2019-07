Bărbat înecat în râul Someș. Medicii au intervenit imediat Un barbat in varsta de aproximativ 49 de ani s-a inecat in aceasta dupa-amiaza in raul Someș, la Beclean in județul Bistrița-Nasaud. Conform reprezentanților ISU Bistrița-Nasaud, victima a fost scoasa din apa, iar cunoscuții acesteia i-au aplicat imediat manevre de resuscitare, pana la sosirea ambulanțelor. La scurt timp echipajele medicale au ajuns la locul indicat și au continuat protocolul de resuscitare inceput de apartinatori. Din pacate, organismul barbatului nu a raspuns manevrelor aplicate astfel ca, dupa aproximativ 50 de minute, medicul care incadreaza echipajul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:40, ca o persoana s-a inecat in raul Someș. Din primele informații, este vorba despre un barbat de 49 de ani care s-ar fi inecat in raul Someș, in localitatea Beclean. La fața locului se deplaseaza de urgența pompierii bistrițeni, un echipaj…

- Un grav accident de circulație intre doua autovehicule a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Lechinta din județul Bistrița Nasaud. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat imediat la fața locului unde au gasit un barbat in varsta de 40 de ani in stop cardiorespirator. Medicii…

- Un barbat a fost mușcat de vipera in Pasul Tihuța din județul Bistrița Nasaud. Medicii de pe un echipaj SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, iar mai apoi victima a fost transportata la spital. Persoana care a alertat autoritațile a fost chiar cea mușcata de vipera.…

- AJVPS Maramureș și Inspectoratul Județean de Jandarmi Maramureș au efectual la finele saptamaniii trecute o acțiune de control la pescuit pe raul Lapus in zonele: Coltau, Mocira, Lapusel și raul Someș in zonele: Ardusat, Tamaia, Farcasa. Au fost controlați un nr. de aproximativ 50 pescari. Toți au deținut…

- COD GALBEN In intervalul 24.06.2019 ora 13:00 – 25.06.2019 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza (judetul Maramures), Tur (judetul Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Cluj), Somes – afluentii…

- Copilul de 11 ani, disparut, marți, in timp ce era la scaldat in comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a fost gasit de scafandri mort. Medicii au incercat zeci de minute sa il resusciteze, insa fara succes, informeaza mediafax.Copilul in varsta de 11 ani a fost gasit de scafandri și a fost…

- Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe raurile din bazinul hidrografic Sieu, judetul Bistrița-Nasaud. Aici se pot produce inundatii locale, ca urmare a ploilor inregistrate in ultimele ore.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17 Bistrita ndash; Cluj Napoca, in zona localitatii Beclean judetul Bistrita Nasaud , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Potrivit sursei citate, in urma impactului, o…