Bancă Polonia. Planul Raiffeisen, RESPINS In ultimii ani, KNF a insistat ca marile banci din Polonia sa-si listeze actiunile pentru a asigura transparenta si securitatea sectorului bancar. Autoritatea a extins anul acesta termenul limita al ofertei publice initiale (IPO) pentru Raiffeisen Bank Polska.



Anul trecut, planul privind IPO a fost amanat, deoarece investitorii au oferit un pret mult mai scazut decat era dispusa sa accepte Raiffeisen pentru actiunile subsidiarei poloneze, din cauza portofoliului de credite ipotecare in valuta, vazute de investitori ca un risc pe termen lung.



In noiembrie, RBI a anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Termenul limita pana la care Eugen Palcu, cel care a castigat licitatia publica cu strigare pentru marca culori, sigla si palmaresul FC Farul, trebuie sa achite suma de 904.450 de lei este 18 ianuarie. Daca nu se va plati aceasta suma, licitatia se va relua, iar SSC Farul Constanta va participa din…

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania. ''Purcari intentioneaza sa solicite admiterea…

- Ajutorul Național Tranzitoriu pentru ovine și caprine, ANT 9, ce se achita de la bugetul de stat pentru efectivele declarate in cererea depusa la APIA in 2017, se ridica la suma de 5,7568 de euro pe cap de ovina/caprina, noteaza AgroInteligența. Plațile pentru ANT aferent anului de cerere…

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Autoritatea poloneza de supraveghere a audiovizualului (KRRiT) a anuntat vineri ca a anulat o amenda extrem de criticata de 350.000 de euro impotriva canalului de televiziune TVN24 pentru acoperirea manifestatiilor organizate de opozitiei in decembrie 2016, considerata partinitoare de KRRiT, relateaza…

- Lazio, adversara FCSB din "16-imile" EL, și-a dublat prețul acțiunilor in ultimele 12 luni, plus de 102,95%. Biancocelestii au pornit formidabil și in noul an, astazi depașind maximul istoric al ultimului deceniu. Lazio e pe 4 in Serie A și trage la un loc de Liga, rezultatele din teren avand impact…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Clujul la bursa in 2017. Cele mai importante evenimente ZIUA de CLUJ va prezinta evoluția din acest an a companiilor locale listate la Bursa de Valori București (BVB), precum și cele mai semnificative evenimente petrecute in viața acestora. Armatura. Acțiunile au variat în acest…

- Cel mai recent decret al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform caruia actiunile impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat nu sunt pedepsite, ar putea incita la violenta, oferind acoperire legala “justitiarilor” proguvernamentali, avertizeaza partidele de opozitie, conform…

- Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Israel va propune interzicerea tranzactionarii la bursa din Tel Aviv a actiunilor companiilor care au ca obiect de activitate bitcoin sau alte monede virtuale, relateaza Reuters, citata de News.ro. Presedintele Autoritatii pentru Instrumente ...

- Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Israel va propune interzicerea tranzactionarii la bursa din Tel Aviv a actiunilor companiilor care au ca obiect de activitate bitcoin sau alte monede virtuale, relateaza Reuters. Presedintele Autoritatii pentru Instrumente Financiare din Israel…

- Codul Penal polonez prevede "garantii de impunitate" pentru oficiali comunisti, fiind vizate infractiuni pasibile de pana la 5 ani de inchisoare pentru tortura si alte forme de tratament crud, inuman sau degradant, comise in mod intentionat de functionari ai politiei politice comuniste impotriva…

- Consiliul Local al comunei Bradu, din județul Argeș, organizeaza pe 29.12.2017, de la ora 10, licitație publica deschisa cu oferta in plic pentru concesionarea serviciului de transport public local din Bradu. Termenul de concesionare este de 5 ani, cu clauze de prelungire a contractului. Documentația…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) va prelungi pana in februarie termenul limita pentru depunerea ofertelor angajante pentru o participatie de 66% la operatorul retelei de gazoducte din Grecia - DESFA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 400 de milioane de euro, au declarat, pentru Reuters,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. "Voucherele…

- Pana acum, aveam reglementate detaliile in care se pot retrage banii doar pentru doua categorii de persoane, insa un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei ce se pensioneaza…

- Prețul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului și, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marți, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Serviciul Fiscal de Stat comunica ca persoanele fizice care detin bunuri imobiliare cu destinatie locativa, inclusiv casutele de vacanta (cu exceptia terenurilor), precum si cotele-parti, a caror totalitate este estimata la valoarea 1,5 milioane lei si mai mult, iar suprafata totala constituie 120 m2…

- Un grup de ONG-uri constantene anunta ca duminica, 17 decembrie, vor protesta fata de majorarea taxelor si impozitelor locale in anul 2018. Organizatorii acuza Primaria Constanta de lipsa de transparenta.

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, ar urma sa concedieze 10.000 de angajati, deoarece noul director general, Kare Schultz, vrea sa scada costurile, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In urmatorii…

- Bursa de la Bucuresti a deschis mixt sedinta de miercuri, cu un rulaj de peste 1,04 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era in crestere cu 0,19%. O apreciere similara este consemnata…

- Motorul de 1,5 litri va fi produs din 2020, la fabrica Toyota din apropierea orasului Jelcz-Laskowice. Motorul va fi folosit la asa numitele vehicule hibride, care au instalat si un motor electric. In prezent, vehiculele hibride reprezinta 40% din vanzarile Toyota in Europa, iar cota lor de piata…

- Pretul mediul al energiei pentru vineri este de 344 de lei pe MWh, pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM, in crestere cu 38% fata de acum o saptamana, cand electricitatea costa 249 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului pietei. Recent, specialistii spuneau ca nu va fi afectata populatia.

- Daca dorești sa devii pompier salvator, inscrierea pentru concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila Boldești, ce va avea loc in luna ianuarie 2018, continua. Pana acum, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba, 38 de tineri …

- Pensie pentru limita de vârsta De la 1 iulie 2017, a început majorarea vârstei de pensionare. În anul 2018, femeile vor ieși la pensie la 58 de ani, iar barbații la 62 de ani și 8 luni. Actele necesare pentru pensie sunt urmatoarele: 1. buletinul de identitate…

- Robert Mugabe va fi scos din biroul lui de catre Parlament, daca refuza sa demisioneze din funcția de președinte in zilele urmatoare, in condițiile in care criza politica declanșata de...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat, in primele doua luni un profit operational dublu fata de anul trecut, de 8,32 milioane de lei, ajungand intr-un final la un profit net de 7,38 milioane de lei.

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in prima zi a saptamanii a fost de 24,63 milioane de lei (5,29 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni s-au cifrat la 22,7 milioane de lei, respectiv 4,88 milioane de euro. Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are in aprobare prospectele a doua companii care vor sa se listeze pe piața de capital romaneasca, a declarat, joi, Mircea Ursache, vicepreședintele instituției, intr-o conferința cu ocazia listarii Sphera Franchise Group. 'Listarile ne vor aduce…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, administrator de investitii al Fondului Proprietatea, a anuntat miercuri seara ca FP a vandut participatiile sale detinute in filialele Electrica, valoarea totala a tranzactiei ridicandu-se la suma de 752,03 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti spune ca, reunit in sedinta de miercuri, Consiliul Bursei a luat act de demisia lui Ludwik Leszek Sobolewski din functia de director general al societatii si a hotarat numirea lui Marius Alin Barbu, director general adjunct, in functia de director general interimar.…

- Romania trebuie sa plateasca 2,1 milioane de euro, in noiembrie, catre Banca Mondiala din imprumutul stand by contractat in 2009, suma reprezentand dobanzi si comisioane, relateaza Agerpres.Suma totala de plata catre UE si Banca Mondiala in acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din aceasta valoare,…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania a…

- Andrej Babis, asemanat cu Berlusconi sau Trump, este investigat de autoritațile cehe pentru frauda. Conform ziarelor din Cehia, președintele Zeman nu vede o problema in acest aspect și spune ca il va grația chiar daca va fi condamnat. Asta pentru ca Babis a fost ales de popor și trebuie sa guverneze. …

- Recent, Curtea Suprema de Justitie din Suedia a emis o hotarire conform careia Curtea de Apel a districtului Svea nu a comis erori grave de procedura, precum a declarat Republica Kazahstan, si a respins cererea de reexaminare extraordinara a Hotaririi din 2016 depuse de Kazahstan in februarie 2017.…

- In timp ce BVB nu a reușit nici anul acesta sa avanseze la nivelul de bursa emergenta si a ramas doar o bursa de frontiera, Bursa de la Varșovia a intrat in randul piețelor dezvoltate, adica cele mai mari 25 de burse din lume.

- Intentia Partidului Democrat din Republica Moldova de a forma o alianta cu Partidul Unitatii Nationale si implicit cu Traian Basescu reprezinta o "desconsiderare a valorilor statalitatii moldovenesti", a declarat miercuri presedintele moldovean Igor Dodon, prin intermediul contului de Facebook.…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- Singapore, unul dintre locurile in care este cel mai scump sa iți cumperi o mașina, a anunțat ca va ingheța numarul de autoturisme particulare care circula in oraș incepand de anul viitor, dar a promis ca va dezvolta transportul public, scrie AFP. Limita de creștere a numarului de automobile deținute…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- Cele mai avantajoase cinci credite ipotecare, bazate pe un calcul la un imprumut de 225.000 lei pe 30 ani, sunt acordate in prezent de CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank si BCR, rata lunara...