- Parlamentarii sarbi bosniaci au votat joi pentru crearea unei forte de rezerva a politiei, miscare considerata de bosniacii musulmani care traiesc in entitatea autonoma Republica Srpska ca fiind o amenintare pentru securitatea lor, relateaza Reuters. Bosnia a iesit din razboiul etnic purtat in anii…

- Mai multe birouri ale unor organizatii islamice au fost controlate de politia germana. Acestea sunt suspectate de finantarea grupului terorist Hamas. Peste 90 de locuinte si birouri au fost verificate de catre politia germana. Principalele companii anchetate sunt WorldWide Resistance-Help…

- Politia din Cehia a anuntat joi retinerea, la solicitarea Austriei, a doi militanti islamisti suspectati de activitati teroriste, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax. "Putem confirma ca politia a retinut miercuri, pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, doi straini, in…

- Asociatia pentru Proprietate Privata anunta ca Romania a fost condamnata, marti, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), sa plateasca 2,7 milioane de euro pentru nerespectarea dreptului de proprietate. Este vorba despre mai multe imobile nationalizate preluate in perioada comunista,…

- Blocati intre Rusia si Uniunea Europeana (UE), divizati in ceea ce priveste orientarea pe care trebuie sa o ia tara lor, moldovenii se vor prezenta duminica la urne pentru a-si alege deputatii, sub ochiul atent al Kremlinului, noteaza AFP vineri, intr-un comentariu. Una dintre tarile cele mai sarace…

- Canada intentioneaza sa primeasca in urmatorii doi ani circa 750 de victime ale sclaviei in Libia, dintre care 150 au obtinut deja azil in aceasta tara nord-americana, a anuntat ministrul canadian pentru Imigratie, informeaza AFP preluata de Agerpres. Numarul de migranti ce tranziteaza Libia…

- Ca sa nu mearga cu onoarea nereperata la selecția de la Bruxelles CEDO a decis sa trateze cu prioritate cauza in care Laura Codruta Kovesi sustine ca i-au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, atunci cand Curtea Constitutionala a decis ca revocarea…

- Politia din Lausanne a dezmembrat o retea romana suspectata de proxenetism la Lausanne si in Europa, in parteneriat cu autoritatile romane care au arestat miercurea trecuta patru suspecti, informeaza marti RTS Info. Inspectori ai brigazii de moravuri din cadrul politiei judiciare din Lausanne au inceput…