Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare MiG-29 s-a prabusit sambata in Egipt, pilotul egiptean al aparatului de zbor reusind sa se catapulteze in siguranta, a anuntat concernul rus United Aircraft Corporation, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Avionul fusese livrat Egiptului…

- În cursul vizitei la Moscova a liderului Republicii Moldova, Igor Dodon, președintele rus Vladimir Putin va anunța anumite decizii menite sa sporeasca popularitatea lui Dodon și a partidului sau socialist, înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, programate pentru februarie, scrie…

- Un fapt care ar fi putut avea urmari extrem de grave a zguduit la propriu, vineri seara, Spitalul Județean de Urgența Craiova. Un lift a cazut in gol, iar persoanele aflate in interior s-au ales cu leziuni la nivelul spatelui. Read More...

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe o autostrada din statul California, in SUA. Aparatul de zbor a fost construit in anii ’30, acesta fiind o replica a aeronavelor de lupta naziste. Singura persoana aflata in interiorul aeronavei, pilotul, a scapat cu viața. Acesta a fost scos in siguranța inainte…

- Potrivit sursei citate, avionul reprezenta o modificare experimentala si nu era inca dat in exploatare. Aparatul apartinea Institutului 'Gromov' de Cercetari in domeniul Aviatic. Reprezentanti ai Institutului au declarat ca pilotii au condus avionul departe de cladiri civile, acesta prabusindu-se…

- Un avion de tip Boeing 737 care venea de la Moscova a luat foc, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a ratat aterizarea pe aeroportul din Soci, provocand ranirea a 18 persoane, potrivit autoritatilor, citate de AFP, scrie News.ro.Avionul companiei rusesti UTair, care transporta 166 de…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca o potentiala aderare a Georgiei la NATO ar putea declansa "un conflict teribil”, oficialul rus intrebandu-se de ce ar lua alianta o astfel de decizie, scrie Reuters."Aceasta decizie ar putea provoca un conflict teribil. Nu inteleg de ce…