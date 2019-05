Autoritațile franceze au confiscat o jumatate de tona de cocaina, in valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, in urma perchiziționarii unei nave cargou de containere in portul Dunkerque, a anunțat marți Gerald Darmanin, ministrul francez pentru Buget, printr-un comunicat.

Drogurile au fost descoperite pe data de 29 aprilie in urma perchiziționarii unei nave cargou care transporta banane, informeaza cotidianul The New York Times. Nava venise din Surinam, America de Sud.

Procurorii francezi continua ancheta in acest caz, se mai arata in comunicat.