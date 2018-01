Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o imagine cu Tavi Clonda, micuta Victoria, dar si cainele lor. Fosta prezentatoare TV a ramas surprinsa de faptul ca toti din jurul ei dorm, ea ramanand cea mai energica.

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Vestea ca Eugen Cristea risca sa ajunga in sala de operatii pentru ca medicii sa ii amputeze al doilea picior i-a infuriat pe unii dintre sustinatorii Gabrielei Cristea. Sotiei lui Tavi Clonda i s-a transmis un mesaj dur, iar fanii ei s-au impartit in doua tabere: unii ii luau apararea fostei prezentatoare,…

- Se pare ca salariul Biancai Dragușanu ar fi de aproximativ 3.000 de euro pe luna, aproape de 3 ori mai puțin decat ar fi primit Gabriela Cristea, scrie viva.ro. Conform zvonurilor aparute in presa, soția lui Tavi Clonda ar fi luat 11.000 de euro pe luna. Citeste si Se inteteste scandalul.…

- Tavi Clonda stie cum s-o impresioneze pe Gabriela Cristea cu vorbe dulci si cu gesturi frumoase! Artistul are numai cuvinte de lauda la adresa proaspetei mamici. Acesta a vorbit despre sotia si fiica lui, Bella Victoria Margot, intr-un mod foarte emotionant.

- Gabriela Cristea este cea mai fericita femeie de cand in viața ei a aparut micuța Victoria. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au luat o decizie importanta pentru fiica lor de doar cateva luni. Prezentatoarea tv a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare. De ieri micuța Victoria…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii "Te vreau langa mine", iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- Gabriela Cristea a avut parte de o mega-surpriza neplacuta la inceputul acestui an, cand a aflat din presa ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Bruneta nu s-a putut resemna cu gandul si s-a prezentat in audienta la sefi, pentru a cere explicatii. (Vezi AICI…

- Gabriela Cristea a nascut acum cateva luni si se gandeste deja la botezul micutei. Victoria mai are putin si va fi crestinata, iar parintii sai, Gabriela si Tavi, vor ca momentul sa fie unul special la care sa participe o multime de invitati. Pentru asta, cei doi au nevoie sa se organizeze din timp…

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…

- S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie, lucrurile nu au stat asa, iar Tavi Clonda a facut lamuriri cu privire la acest lucru.

- Se mai intoarce Gabriela Cristea la Kanal D? Gabriela Cristea a stat anul trecut acasa, in concediu post-natal, locul sau la carma emisiunii Te Vreau Langa Mine fiind ocupat de Bianca Dragusanu. La inceputul acestui an, telespectatorii se asteptau sa o revada pe Gabriela in platoul emisiunii, mai ales…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe asteptare de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- Dupa ce s-a aflat ca Gabriela Cristea a fost concediata și nu se va mai intoarce la emisiunea pe care o modera in trecut, Tavi Clonda a facut ceva cu totul neașteptat. Se pare ca inceputul anului 2018 i-a adus un necaz mare Gabrielei Cristea. Aceasta nu se va mai intoarce pe marile ecrane, caci a fost…

- Semifinala Eurovision 2018 va avea loc intr-o mina din Salina Turda, la 86 de metri adancime sub pamant Organizatorii spun ca in functie de amplasamentul scenei, se va stabili si numarul de locuri pentru public. Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care…

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc de Craciun.Artistul a vorbit și despre botezul fetiței care va avea loc in luna aprilie a anului viitor. Mai mult, soția lui va reveni in curand pe micile ecrane. Viața celor doi s-a schimbat total de cand au devenit parinți, iar acesta este primul Craciun…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul a dezvaluit cum va petrece de sarbatori. Totodata, acesta a lasat de inteles ca sotia sa va reveni curand pe “sticla”. A

- Doar trei zile au mai ramas pana la Craciun si toata lumea este in febra Sarbatorilor. Exceptie nu face nici Tavi Clonda, care este nerabdator sa petreaca primul Craciun din viata sa si al sotiei sale in calitate de parinti.

- In luna septembrie 2017 Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe micuța Victoria, devenind astfel o femeie implinita. Vedeta a incercat ani de zile sa ramana insarcinata, insa fara succes, așa ca venirea pe lume a micuței Victoria a fost un vis devenit realitate. Apropiații prezentatoarei TV spun ca ea…

- In casa fostei prezentatoare de la "Te vreau langa mine" si a sotului ei incepe sa se simta tot mai mult atmosfera de Craciun. Si asta pentru ca in aceasta seara, cei doi parinti s-au apucat sa faca primul brad din viata fetitei lor, Victoria. Tavi Clonda a facut publica o imagine dinainte de a fi gata…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea asteapta cu nerabdare perioada sarbatorilor, alaturi de micuta lor Victoria, care a aparut in viata lor recent. Dupa ce si-au anuntat prietenii virtuali ca au gasit bradul perfect, acestia au postat o imagine de-a dreptul emotionanta.

- Gabriela Cristea este prezenta pe micile ecrane din țara noastra inca de pe vremea cand era doar o copila. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a acestui an , este una dintre moderatoarele cu ștate vechi la TV. Gabriela Cristea, care…

- Este pentru prima data cand Gabriela Cristea si Tavi Clonda l-au asteptat pe Mos Nicolae in trei. Daca pana acum Mosul venea pregatit pentru doi, iata ca in acest an lucrurile s-au schimbat in cel mai frumos mod posibil.

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea nu-si mai incap in piele de fericire de cand au devenit parinti. Acestia sunt doi parinti fericiti, mandri de fiica lor si nu rateaza nicio ocazie de a se fotografia cu aceasta.

- in urma cu cinci ani, atunci cand Tavi Clonda a cunoscut-o pe Gabriela Cristea, artistul avea o iubita blonda si frumoasa pe nume Valentina Dinca, tanara care i-a fost alaturi mai multi ani.

- Gabriela Cristea și Marcel Toader au divorțat de cațiva ani, dar cu toate acestea exista lucruri care ii leaga. Prezentatoarea de televiziune gabriela cristea este casatorita in prezent cu muzicianul Tavi Clonda. Din mariajul celor doi a rezultat o fetița, Victoria, pe care cei doi o iubesc ca pe ochii…

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Fetița Gabrielei a implinit 2 luni, iar acum se vede clar cu cine seamana micuța Victoria. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, iar prietenii virtuali ai acesteia au reacționat imediat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit parinți in urma cu doua luni, iar de atunci viața lor…

- Gabriela Cristea a acordat CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cel mai sincer interviu dupa ce a devenit mamica. Vedeta Kanal D a vorbit despre momentele de intimitate cu Tavi Clonda, marturisind ca faptul ca au devenit parinti nu i-a facut sa uite de ei ca soti si de relatia lor, dincolo de indatoririle…

- Viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea s-a schimbat radical de cand a venit pe lume Victoria, fetita lor. Artistul isi rasfata micuta cu fiecare ocazie pe care o are si nu ezita sa ii multumeasca sotiei sale pentru minunea pe care i-a daruit-o. Proaspatul tatic a facut declaratii despre problemele…

- Alexandru Arșinel a chemat de urgența salvarea acasa, dupa ce i s-a facut rau. Deși medicii i-au recomandat sa se interneze in spital, acesta a refuzat. Actorul a avut probleme cu tensiunea și a chemat ambulanța acasa, insa nu a vrut sa mearga la spital. Soția actorului are probleme grave de sanatate…

- Valentina Pelinel da din casa. Invitata impreuna cu baiețelul ei, la botezul fetiței lui Madalin Ionescu, vedeta a povestit cum este Milan și cum s-a schimbat viața ei. De cand a devenit mama, Valentina Pelinel a aparut tot mai rar in public. Zilele trecute, aceasta a fost prezenta la botezul Petrei.…

- Nicoleta de la Insula Iubirii și-a pierdut cațelușa și a postat un mesaj pe contul de socializare, in speranța ca cineva a vazut patrupedul. Ispita de la Antena 1 iși lasase cainele in grija cuiva, cat timp a fost plecata din țara. Nicoleta de la Insula Iubirii este insarcinata, iar in aceasta perioada…

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește sora, care o va vizita zilele acestea pe vedeta tv. Iubita lui Victor Slav i-a transmis Oanei un mesaj emoționant. Cu ocazia aniversarii, Oana Daria va veni in vizita la Bucuresti, iar Bianca Dragusanu a facut anunțul in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Bianca Dragușanu…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au mutat in casa noua inainte de nașterea fiicei lor, Victoria, insa mai au de facut investiții serioase. Cei doi folosesc o parte din vila, fiind impacați ca au facut tot ce au putut pana in prezent. Vedeta Kanal D și soțul ei și-au dorit o casa mare in care sa locuiasca,…

- Gabriela Cristea a renuntat la mofturile ei pentru a-i cumpara tot ce vrea micutei Victoria. Recent, au mers cu totii la un eveniment monden, acolo unde fiica ei si a lui Tavi Clonda a atras privirile tuturor.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sarbatoresc astazi Sfantul Mucenic Victor, iar fiica lor este foarte rasfațata de cei doi! Foarte fericiți și implinița, au postat pe rețelele de socializare o fotografie cu micuța Victoria.

- Printre gangureli de bebeluș, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au acordat, pentru click.ro, primul lor interviu in calitate de proaspeți parinți. Click!: Cum s-a schimbat viața voastra intr-o luna și jumatate, de cand ați devenit parinți? Gabriela Cristea: Micuța este viața noastra, nu mai facem altceva,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt topiti dupa fiica lor, Bella Victoria Margot. Viata lor s-a schimbat odata cu venirea pe lume a micutei, iar Tavi si-a facut deja planuri de viitor. Artistul este pregatit pentru momentul in care fata lui va creste si isi doreste sa fie un parinte modern.

- Gabriela Cristea a devenit mama, dupa ce a urmat ani de zile tratamente costisitoare. Dorinta sa cea mai mare s-a indeplinit, iar in prezent vedeta traieste cea mai minunata perioada din viata ei, alaturi de Tavi Clonda si de fiica lor, Bella Victoria Margot.

- Pe 23 septembrie, frumoasa prezentatoare TV și soțul ei, artistul Tavi Clonda, au devenit parinții unei fetițe, pe care au decis s-o numeasca Victoria. S-au prezentat la deschiderea unui supermarket pentru prichindei Zilele trecute, Gabriela și Tavi i-au facut cunoștința Victoriei cu lumea mondena,…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda intenționeaza ca in 2018 sa faca o dubla petrecere pentru a sarbatori creștinarea Victoriei și casatoria lor religioasa. "Cred ca toate mamicile plang de fericire in momentul in care se intalnesc prima oara, fața in fața, cu bebelușii. Pentru mine a fost unic…

- Gabriela Cristea și-a serbat ziua de naștere in urma cu cateva zile. Soțul sau, Tavi Clonda, a copleșit-o cu cadouri. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a acestui an , și-a aniversat ziua de naștere in urma cu cateva zile. pe 26…

- Tavi Clonda i-a indeplinit Gabrielei Cristea una dintre cele mai arzatoare dorinte dupa ce a devenit mamica. Artistul a povestit in cadrul unui interviu ca a venit pana in Capitala ca sa-i ia darul mult dorit, dar si un buchet cu florile preferate. Mai mult, maine se anunta o petrecere pe cinste in…

- A fost mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda sambata, cand au sarbatorit-o pe micuta Victoria. Fiica lor a implinit o luna pe data de 23, dar ei au decis sa faca o mica petrecere cu o zi inainte.