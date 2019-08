Atenţionare de călătorie Serbia: A fost emis COD PORTTOCALIU Potrivit unui comunicat MAE, transmis vineri AGERPRES, autoritatile sarbe avertizeaza cu privire la disconfortul termic, la posibilitatea existentei unor disfunctionalitati in reteaua electrica, precum si la riscul aparitiei de incendii. Pentru informatii actualizate se recomanda consultarea paginilor Internet de specialitate http://www.hidmet.gov.rs/, http://www.meteoalarm.rs/, www.meteoalarm.rs si http://www.meteoalarm.eu/, precum si cele ale Automobil Clubului Sarb www.amss.org.rs, www.autozona.rs si al administratiei drumurilor http://www.putevi-srbije.rs. In situatii de urgenta, pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

