- ■ pentru 5 „negri“ au sanctiunile au fost consistente, 100.000 lei ■ au mai fost si alte abateri ■ Inspectorii de munca nemteni nu au fost prea blinzi cu mediul de afaceri, iar pe parcursul lunii mai 2019 au aplicat amenzi care au insumat 134.000 de lei, dar pentru alte nereguli s-au dat si avertismente…

- Inspectorii de munca din Alba au aplicat amenzi de peste 40.000 de lei și au identificat o persoana care se afla in situație de munca nedeclarata. Sunt rezultatele controalelor la zeci de firme din județ, saptamana trecuta. In perioada 3 – 7 iunie, in domeniul relatiilor de munca, a fost verificați…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 6 - 17 mai, amenzi in valoare totala de 3,5 milioane de lei (aproximativ 885.420 de euro), ca urmare a nerespectarii legislatiei in vigoare de anumiti operatori economici, se arata intr-un comunicat al Inspectiei Muncii, potrivit agerpres.ro.Pe…

- Un simplu obicei va poate scoate mulți bani din buzunar și, de asemenea, riscați sa ramaneți fara permis. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . Insula Skiathos !!! De la 295 euro/persoana-toate taxele incluse ! Șoferii care au acest obicei trebuie sa inceteze! Amenda poate…

- Pe durata controalelor derulate in intervalul mentionat au fost depistate 814 persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 99 fiind din judetul Arad, 62 din judetul Arges si 59 din judetul Bihor. Potrivit sursei citate, in domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 6.396 de controale,…

- Inspectorii antifrauda fiscala au amendat firme din toata tara cu 4,12 milioane de lei pentru incalcarea obligatiilor legale privind casele de marcat cu jurnal electronic, transmite miercuri Directia Generala Antifrauda Fiscala (ANAF).Inspectorii au verificat modul in care 3.339 de firme din…

- Nerespectarea legislatiei in domeniul apelor le-a adus unor firme din Timis minusuri importante in contabilitate. Inspectorii ABA Banat au dat trei amenzi drastice in valoare totala de 145.000 de lei pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul apei. Cea mai mare amenda, 80.000 de lei, a fost primita…