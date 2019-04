Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC. Potrivit autoritatilor locale, 24 de persoane au fost arestate pana acum in acest…

- La o zi de la producerea a nu mai putin de opt atentate teroriste cu bomba, in Colombo, capitala statului Sri Lanka, Ministerul roman de Externe a anuntat ce noi informatii se cunosc cu privire la romanii aflati pe teritoriul srilankez, in afara grupului de elevi din Iasi. Inca din ziua precedenta,…

- Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau Paștele. Ținta atacurilor cu bombe au fost trei biserici catolice și mai multe hoteluri de lux din capitala Colombo. Bilanțul este unul dramatic: sunt aproape 160 de morți și sute de raniți. Pana acum,…

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a facut un apel la rugaciune, duminica, pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka si a condamnat "aceste atacuri izvorate din ura si violenta". Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau…

- Cel putin 207 de persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite in seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat…

