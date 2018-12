Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit joi intr-un atentat cu masina-capcana asupra unei sectii de politie in sud-estul Iranului, a relatat televiziunea de stat, care a adaugat ca multe alte persoane au fost ranite, potrivit Reuters si AFP preluata de Agerpres. "Cel putin patru persoane au cazut…

- Atacul nu a fost revedicat. Totusi, cele mai multe atentate care sunt produse in zona sunt atribuite sau revendicate de gruparea terorista Statul Islamic. Celule jihadiste sunt inca prezente pe teritoriul Irakului, deși in decembrie 2017 autoritațile de la Bagdad au anunțat "sfarsitul razboiului"…

- Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor, au anuntat surse medicale si din cadrul politiei, relateaza AFP.

- Cel putin 17 oameni au murit vineri dupa ce doua masini capcana au explodat in capitala somaleza Mogadiscio in apropierea unui hotel frecventat de responsabili politici locali si a unui sediu al politiei, scrie Agerpres.ro. Exploziile au fost urmate de focuri de arma si dupa circa 20 de minute de o…

- Explozia care a avut loc astazi intr-un colegiu politehnic din Kerci, in Crimeea anexata de Rusia, a dus la moartea a cel putin 10 persoane, alte 40 fiind ranite, potrivit datelor preliminare ale Centrului Republican pentru Medicina de Urgența, citate de ”Kriminform”. Potrivit TASS, cauza exploziei…

- Tragedie in China și suspiciuni de atac terorist. O mașina a intrat, in viteza, intr-un grup de pietoni, iar bilanțul este tragic: cel puțin 9 morți și 43 de raniți, conform ultimelor informații. Un barbat care se afla la volanul unui SUV de culoare roșie a accelerat și a intrat in oamenii din piața…