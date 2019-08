Atac cibernetic asupra trupelor speciale ale armatei

Operatiunea a distrus o baza de date cu ajutorul careia fortele iraniene de elita isi alegeau tintele si locul atacurilor, a explicat ziaristilor un inalt oficial american.

Ofensiva cibernetica din 20 iunie impotriva serviciilor de informatii ale Garzilor Revolutionare a avut loc in contextul tensiunilor din Stramtoarea Ormuz, cale strategica de navigatie pentru transportul petrolului. Teheranul a dezmintit ca ar fi atacat nave comerciale in regiune, reaminteste AFP. In aceeasi zi, Garzile Revolutionare au anuntat ca au distrus o drona americana, despre care au sustinut ca incalcase…