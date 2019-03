Stiri pe aceeasi tema

- Un tragator a deschis focul asupra a peste 200 de oameni in moscheea Al Noor din orasul Christchurch, Noua Zeelanda. Politia si martorii care au reusit sa fuga spun ca exista multiple victime, relateaza CNN. De asemenea, politia avertizeaza asupra mai multor tragatori, existand suspiciunea ca mai multe…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Politia din Noua Zeelanda a retinut patru persoane vineri, dupa incidentele armate care au avut loc la doua moschei in orasul Christchurch, scrie agerpres.ro."Exista patru persoane in custodie.

- Mai multe persoane au fost împușcate în cursul unui incident armat care a avut loc vineri în zona unei moschei în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, informeaza cotidianul NZ Herald, citat de Mediafax. Potrivit martorilor oculari, cel puțin o persoana a decedat, iar alte…

- Cinci oameni au fost uciși și alții au fost raniți, vineri dupa-amiaza, dupa ce un individ a deschis focul într-un parc industrial din orașul Aurora, din apropiere de Chicago, Illinois, anunța BBC. Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul. Intervenția forțelor de ordine…

- Un individ a impuscat cel putin cinci persoane miercuri intr-o banca din Sebring, in centrul Floridei, a anuntat politia locala a acestui stat din sud-estul SUA, transmite AFP, relateaza Agerpres. “Avem cel putin cinci victime”, a declarat in cursul unui briefing de presa Karl Hoglund, seful politiei…

- Cel putin doi turisti vietnamezi au murit, iar alti 12 oameni au fost raniti in urma unei explozii ce a vizat un autocar turistic ce se afla in zona piramidelor de la Giza, Egipt, relateaza presa internationala. Doi turisti vietnamezi au decedat, iar alte 12 persoane au fost ranite in urma exploziei…