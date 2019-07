Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” au incheiat azi stagiul centralizat din Tara Hategului. Inainte de plecarea spre casa ASU Politehnica s-a impus cu 2-1 (2-0) in cel de-al doilea test al verii, jucat impotriva gruparii CS Hunedoara din Liga a III-a. Sub comanda lui Cosmin Petruescu se afla in aceasta perioada si goalkeeperul…

- Timisoara va avea in urmatorul sezon de liga secunda doua echipe, ASU Politehnica si Ripensia. Niciuna nu are insa pretentii, obiectivele realiste fiind mentinerea in acest esalon si „producerea” de tinere sperante. Cele doua echipe s-au reunit la finele saptamanii trecute, iar acum sunt in obisnuitele…

- Astazi, la Timișoara, Politehnica – CSM 2007 35-25 (17-12) Echipa de handbal a CSM Focșani 2007 a incheiat sezonul 2018-2019 al Ligii Naționale pe locul 8. In partida a treia pentru locurile 7-8 cu timișorenii, focșanenii au fost intrecuți, astazi, in deplasare cu 35-25 (17-12). Pentru CSM 2007 au…

- Castigatori ai Cupei Romaniei in acest sezon, handbalistii alb-violeti au trebuit sa se multumeasca doar cu o lupta de clasament in Liga Zimbrilor. SCM Politehnica s-a impus in cele din urma in seria cu revelatia CSM Focsani printr-un 2-1 la general. In jocul decisiv, disputat astazi la Timisoara, diferenta…

- Toate cele trei timisorene din Liga a II-a au evoluat azi la aceeasi ora iar dupa pranz s-au lamurit o mare parte din necunoscutele din clasament. Sustinuta de un cotingent important de fani la Tg. Jiu, ASU Politehnica a cedat cu 0-1 in fata lui Pandurii, dar „Baietii in ghete” sunt salvati matematic…

- Handbalistii alb-violeti nu au reusit sa se impuna si pe terenul moldovenilor dupa ce au castigat acasa primul meci din seria „cel mai bun din trei jocuri” pentru ocuparea locului 7 la finele sezonului 2018-19. A fost astazi CSM Focsani – SCM Politehnica 36-31 in meciul 2 astfel ca e nevoie de o a treia…

- Handbalistii alb-violeti au jucat in aceasta seara poate ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. SCM Politehnica a invins-o pe CSM Focsani, scor 33-28, in prima intalnire care mai conteaza doar pentru clasarea finala in Liga Zimbrilor 2018-19. Poli vrea sa incheie macar pe 7 sezonul in care…

- CSM-ul a vrut sa razbune esecul umilitor din sezonul regulat suferit la Timisoara si prin care au pierdut puncte importante in lupta pentru accesul in finala campionatului. Bucurestenii s-au impus acum in fata lui SCM Poli cu 25-22 dupa un meci pe care l-au controlat apeland des la agresivitate. Prima…