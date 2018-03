Asistentul personal al lui Trump, demis din cauza unor probleme financiare din trecutul sau

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Antrenorul formatiei de baschet masculin BC SCM Timisoara Tudor Costescu a anuntat, dupa partida pierduta de formatia sa in fata celor de la Phoenix Galati, ca situatia financiara a formatiei a ajuns una dezastruoasa. El spune ca jucatorii isi platesc cazarea si utilitatile din banii proprii, din ce…

- Cu un parcurs excelent in ultima perioada, BC SCM Timisoara a suferit in meciul de luni seara o infrangere surprinzatoare in fata celor de la Phoenix Galati, o echipa clasata mai slab in clasamentul primei ligi. Scorul final a fost BC SCM Timișoara – Phoenix Galați 73-79 (20-23, 21-19,…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Premiera mondiala a noului film science-fiction al lui Steven Spielberg "Ready Player One" de duminica seara, de la festivalul SXSW, a fost oprita de doua ori din cauza dificultatilor tehnice, relateaza The Wrap. Noul film al lui Spielberg rula de o ora si jumatate cand sunetul a inceput sa nu se mai…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Pentagonul a confirmat ca la Washington va avea loc o parada militara, asa cum a solicitat presedintele Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a cerut luna trecuta o astfel de defilare dupa ce a asistat anul trecut la Paris, la parada militara de Ziua Nationala a Frantei.

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson efectueaza, incepand de miercuri, primul sau turneu diplomatic in Africa, in incercarea de a consolida aliantele de securitate pe un continent care se orienteaza tot mai mult spre China pentru ajutor si comert, relateaza Reuters. Rex Tillerson urmeaza sa viziteze…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul, informeaza News.ro citand publicatia Politico.

- Brigitte Sfat s-a confruntat cu probleme de sanatate in primele luni ale anului 2018. Vedeta sustine ca din cauza situatiei cu Ilie Nastase a avut o cadere nervoasa si a facut herpes pe aproape tot corpul.

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters.Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie.…

- Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, nu mai are acces la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba, au indicat marti surse apropiate cazului, transmite AFP. Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat…

- Mexic si SUA au renuntat la pregatirile in vederea unei vizite la Washington a presedintelui mexican, Enrique Pena Nieto, din cauza tensiunilor persistente legate de finantarea zidului pe care liderul american Donald Trump il doreste construit la granita celor doua state, scrie cotidianul Washington…

- John Kelly, seful cancelariei de la Casa Alba, si Herbert McMaster, consilierul prezidential american pentru Siguranta nationala, ar putea demisiona din cauza disputelor de lunga durata cu presedintele Donald Trump, afirma oficiali din cadrul Administratiei de la Washington citati de Reuters.

- Ivanka Trump, in Coreea de Sud in vederea participarii la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna"Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, sa incurajam Team USA si sa ne reafirmam angajamentul puternic si durabil in favoarea locuitorilor…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, investigheaza eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv rus si chinez, pentru afacerile sale imobiliare, in timpul perioadei de…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau mexican, Enrique Pena Nieto, au convenit marti, in cursul unei discutii telefonice, sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, vrea sa afle mai multe despre eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a ...

- Vicepresedintele american Mike Pence este "infricosator" si "crede ca Iisus ii transmite ce sa spuna", afirma o fosta consiliera a presedintelui Donald Trump, scrie AGERPRES, citand cotidianul britanic The Independent.Citeste si: Monica Macovei, previziune SOC pentru Kovesi: Ce soarta ii prevede…

- Richard Hammond, in varsta de 48 de ani, s-a ranit la picior anul trecut, in timp ce filma in Elvetia, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat si a luat foc la doar cateva momente dupa ce el a reusit sa iasa.De asemenea, in 2006, Hammond a suferit leziuni cerebrale si a stat in coma…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Brenda Fitzgerald a demisionat din postul de directoare a Centrelor americane pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC) din cauza unor conflicte de interes financiare, a anuntat miercuri Departamentul Sanatatii si Resurselor Umane (HHS), relateaza Reuters.Directoarea celei mai importante…

- Din cauza absențelor nemotivate inregistrate de propriile odrasle, mai multe familii din județ au pierdut sprijinul financiar de la stat. Potrivit reprezentanților Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala, la sfarșitul anului trecut, 12.566 de familii din județ incasau alocație de susținere,…

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Medicii i-au recomandat sa faca mai multe exercitii fizice, insa nu este de asteptat ca Donald Trump sa mearga la sala de fitness – presedintele american spune ca face destula miscare pe terenul de golf si la complexul de la Casa Alba, a relatat miercuri Reuters, informeaza AGERPRES . “Am parte de exercitii.…

- Renumitul actor rus Armen Djigarhanean a ajuns la spital din cauza unor probleme la inima. Medicii spun insa ca viața artistului este in afara oricarui pericol. Potrivit lor, Djigarhanean a lucrat prea mult in ultimele zile, iar oboseala i-a provocat dureri de inima și nevralgie.

- Donald Trump nu are nicio problema cognitiva. Anunțul a fost facut de medicul Casei Albe, la cateva zile dupa ce liderul Casei Albe a efectuat prima sa vizita medicala din mandatul prezidențial. Doctorul Ronny Jackson a facut aceste precizari, dupa ce controversata carte „Fire and Fury” a ridicat semne…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Ei pot sa fie alinati de informatii care le consolideaza parti-pris-urile", declara Obama in acest interviu, primul de acest fel de cand a plecat de la Casa Alba, in ianuarie. "Intrebarea care se pune este cum sa exploatezi aceasta tehnologie astfel incat sa permiti pluralitatea vocilor, diversitatea…

- Cel mai vechi copac din curtea Casei Albe, o magnolie, sadita la mijlocul secolului 19 de presedintele Andrew Jackson, va fi taiata, a decis sotiei presedintelui SUA, Melania Trump, informeaza postul de televiziune Fox News. Operatiunea este programata pentru aceasta saptamana, in timp ce Donald Trump…

- Familia Clejani a raspuns la intrebari grele in platoul Acces Direct! Mirela Vaida i-a supus pe aceștia la momentul adevarului, iar aceștia au spus totul! Viorica de la Clejani a povestit momentul cand Fulgy, fiul acesteia, aduce fete in casa. Reacția este uimitoare!

- Donald Trump a suferit o infrangere grea la ONU, desi a amenintat ca va taia ajutoarele financiare pentru toate tarile care vor vota impotriva Statelor Unite. Liderul de la Casa Alba chiar anuntase ca ambasadorul american la ONU va monitoriza fiecare vot dat la Adunarea Generala.

- Premierul britanic Theresa May a vorbit, marti, cu presedintele SUA Donald Trump pe tema situatiei Ierusalimului, precum si pe tema Brexitului. Cei doi si-au urat Craciun fericit, insa nu a fost mentionata gruparea de extrema-dreapta Britain First, ale carei postari fusesera distribuite de Trump si…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati in judecata sub acuzatia ca au omis sa isi declare toate bunurile in declaratia de avere, scrie Politico. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump si Kushner…

