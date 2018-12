Stiri pe aceeasi tema

- ”Un guvern poate sprijini o societate care are dificultati din punct de vedere financiar daca societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurarii sale si daca denaturarea concurentei este limitata. In cazul CE Hunedoara, aceste conditii nu au fost indeplinite - am…

- România ar urma sa recolteze în acest an între 14,5 si 15 milioane tone de porumb, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cât va recolta Franta, ceea ce înseamna ca România va prelua coroana de cel mai

- Asirom, Omniasig, Uniqa, Gothaer și asocierea Garanta Asigurari și Campion Broker de Asigurare au depus oferte pentru asigurarea RCA și CASCO a parcului auto al transportatorului public din Brașov. Contractul de asigurare a fost estimat la 6,4 milioane de lei pe 12 luni. Asigurarea de raspundere civila…

- Piața de colectare de creanțe din Romania din 2017 a crescut cu 14%, comparativ cu anul precedent, fiind estimata la 460,5 milioane de lei (aproximativ 99 de milioane de euro), potrivit companiei de profil EOS KSI Romania.Evoluția s-a facut pe fondul creșterii procesarii portofoliilor de creanțe…

- IKEA Romania a anuntat joi ca a inregistrat o crestere de 10,6% a vanzarilor in anul financiar septembrie 2017 – august 2018, pana la 609,35 milioane de lei, fara TVA. ”Numărul total de produse cumpărate a fost mai mare de 18.6 milioane, peste 3,2 milioane de oameni au vizitat…

- Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața materialelor izolante, estimeaza, la aniversarea de 10 ani pe piața locala, o cifra de afaceri de peste 13 milioane de euro. Printre principalii piloni de dezvoltare ai segmentului de izolații cu vata minerala se regasesc evoluția numarului…

- Piata din Romania este invadata cu anvelope aruncate la gunoi in Vestul Europei si aduse la noi, unde sunt vandute cu succes. Multi soferi isi risca viata si cumpara cu doar cateva zeci de lei anvelope gaurite si care se dezintegreaza la o simpla atingere.

- Piața de smartphone-uri a înregistrat în primul semestru cel mai mare avans din ultimii trei ani, pe fondul achiziției de terminale mai performante, la un preț mai mare. Astfel, din punct de vedere valoric, piața de smartphone-uri din România a urcat în primele șase luni…