- O femeie de 31 de ani, angajata ca bona de o familie din Gaești a trecut prin scene de coșmar! In plina strada, aceasta a fost batuta fara mila de un recidivist, in fața celor 2 copii pe care ii avea in grija.

- In cel mai disputat joc al zilei de vineri in Liga Companiilor, Management Account a trecut greu de Vigo. Mult mai usor s-au impus insa Global Design si Inter Conti, in confruntarile cu Trecatorul si, respectiv, Carrefour.Firma Bergenbier, Asociatia Judeteana de Fotbal si Directia Judeteana pentru ...

- Cursa nebuna a început de pe Bulverardul Muncii și s-a întins pe mai multe strazi din oraș, mai mulți soferi fiind la un pas de moarte în urma manevrelor disperate pe care le-a efectuat șoferul fugar. Conform mai multor martori, el a depașit și a condus în multe momente…

- In cel mai recent sondaj Ph-online.ro v-am intrebat cu ce formatiune politica ati vota la alegerile parlamentare. Dintr-un total de 523 de voturi, aproape jumatate dintre cititori au votat cu PSD, iar cel mai mic procentaj l-au obtinut UDMR si PMP. Iata rezultatele tuturor partidelor, potrivit…

- Expozitii, recitaluri de muzica, ateliere pentru copii si vizionari de filme vor avea loc la Casa Artelor "Dinu Lipatti" in cadrul celei de-a doua editii a evenimentului "Agnus Dei - Sarbatorea Floriilor la Casa Artelor 'Dinu Lipatti'", de vineri pana duminica, intre orele 18,00 - 21,30. "Cu…

- Zeci de persoane cu dizabilitati din toata Romania si-au gasit o a doua casa si un loc de munca platit decent la societatea bucuresteana Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejata din tara si singura de acest fel dezvoltata si sustinuta de o autoritate publica locala.

- Ziariștii țintesc Parlamentul European, iar partidele scot la inaintare (sau la pensie) personaje din eșalonul I, vedete ale posturilor unde activau pana mai ieri. Atat ințelegem, asta trimitem la Bruxelles, exact atat vom primi inapoi de la oameni care se pricep mult la talk și mai mult la show. Exista…