Arabia Saudită a interceptat drone ale rebelilor yemenţi Arabia Saudita a interceptat joi drone rebele yemenite care vizau un aeroport civil din sudul tarii, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, transmite AFP.



Dronele au avut ca tinta aeroportul din Jizan, a precizat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia oficiala de presa saudita SPA. Aceasta nu a raportat nici victime, nici pagube materiale.



Rebelii houthi din Yemen revendicasera mai devreme atacuri cu drone asupra aeroporturilor de la Jizan si Abha (sud), potrivit Al-Masirah, canalul de televiziune al rebelilor. Coalitia nu a confirmat atacul asupra aeroportului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

