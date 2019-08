Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile sunt disponibile prin Programul National de Sprijin (PNS) in Sectorul Vitivinicol 2019 - 2023. Prin accesarea acestei masuri, producatorii din Romania au posibilitatea sa-si restructureze sau modernizeze suprafetele cu vita-de-vie, pentru ca astfel sa corespunda cerintelor actuale ale pietei.…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a autorizat plata a 8,45 milioane de euro in 2019 pentru reconversia sau restructurarea plantatiilor viticole prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), au anuntat reprezentantii APIA, vineri, intr-un comunicat.Fondurile sunt inca…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru Campania 2018 a autorizat la plata suma totala de 2,607 miliarde euro, din care suma de 1,062 miliarde euro reprezinta avansul platit in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, diferența fiind plata regulara. Astfel, din…

- Uniunea Europeana a virat Romaniei 88 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ajungandu-se astfel la suma de 1,7 miliarde euro, intrata de la inceputul acestui an in contul platilor directe efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a anuntat vineri…

- Romaniei i-au fost virate de la Uniunea Europeana 88 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ajungandu-se astfel la suma de 1,7 miliarde euro, intrata de la inceputul acestui an in contul platilor directe efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA),…

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…