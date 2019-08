Stiri pe aceeasi tema

- "Intamplator citind printre randuri si chestia asta o sa-mi fie confirmata probabil mai incolo, ce s-a discutat este un subiect abordat de mai multe ori la minister cu partenerii strategici din SUA, 'small nuclear reactors', un subiect extrem de modern. Noi, prin Nuclearelectrica, avem un memorandum…

- Marti, la capatul intrevederii cu Donald Trump, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre o dezvoltare a parteneriatului romano-american, inclusiv in domeniul nuclear, in condițiile in care Guvernul a demarat deja o cooperare cu o companie din China. Insa in ciuda importanței subiectului, ministrul…

- Intreaga miza a vizitei președintelui Romaniei la Washington se rezuma la o șapca primita cadou, cu un mesaj pe cat de fals, pe atat de provocator. Primul meu job adevarat a fost intr-un fast-food american dintr-un orașel de marimea Brailei. Era vara anului 2006 și eu eram pe atunci inca unul din zecile…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 20 august a.c., la Washington, D.C., o declaratie de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Va prezentam in continuare textul declaratiei de presa: Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Buna seara! Am avut astazi…

- Donald Trump, prețedintele SUA, l-a primit la Casa Alba pe Klaus Iohannis, președintele Romaniei. Cei doi au discutat mai multe probleme de interes comun. Intrebat despre posibilitatea eliminarii vizelor pentru cetațenii romani, Donald Trump. „Este o chestiune la care ne gandim”, a spus presedintele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca discutiile vor viza si subiectul eliminarii vizelor pentru cetatenii romani care vin in Statele Unite ale Americii. "Este…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu exista suficient progres în discuțiile între SUA și Mexic privind imigranții, iar oficialii americani și mexicani se vor întâlni din nou joi la Washington, relateaza Mediafax, citând Reuters. Vineri, Donald…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…