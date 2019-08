Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul declarase „ca nu are mari așteptari” Premierul Viorica Dancila a condamnat sambata la Antena 3 reticența pe care a avut-o fostul președinte al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in debutul preluarii de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, atunci cand oficialul a zis…

- ​Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene o lista cu 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, fiecare având o valoare de pâna în 12,5 milioane de euro. Potrivit unei directive europene din 2018, a fost instituit un mecanism financiar care presupune alocarea…

- Prezentam declaratia Gildei Lazar, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova si Bulgaria, data in cadrul `Forumului Economic Roman`, organizat de Finmedia: „Libertatea de comunicare cu consumatorii adulți este fundamentala, la fel ca libertatea de opinie. Este unanim cunoscut…

- ​PATRES, organizație patronala din industria energiei regenerabile, solicita autoritaților sa puna în aplicare, de urgența, recomandarile Comisiei Europene. Reamintim ca marți, Comisia Europeana a recomandat României creșterea pâna la cel puțin 34% a ponderii energiei din surse regenerabile,…

- „Vedem echilibrul structural, valorile istorice și cele prognozate și recomandate. Pana in 2018, este echilbrul structural. Obiectivul pe termen mediu ar trebui sa fie ceea ce Romania a stabilit, o valoare care a fost atinsa in 2014-2015, dar de atunci a deviat de la ținta, coborand mult sub aceasta…

- Comisia Europeana recomanda Romaniei sa investeasca in infrastructura. Potrivit oficialilor europeni, Romania are cel mai mic scor din Uniunea Europeana privind infrastructura rutiera și feroviara. „Recomandarile se refera la transporturi, sustenabilitatea transporturilor. Am recomandat ca investițiile…

- Comisia Europeana este ingrijorata cu privire la evolutia economica a Romaniei si au fost situatii cand autoritatile de la Bucuresti nu au respectat prevederi legislative din propria tara, considera Isabel Grilo, director al Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Fiscale din cadrul Comisiei…

- Romania importa energie electrica in lunile cand consumul este la capacitate maxima. In tot acest timp, capacitațile de producție de la Complexul Energetic Hunedoara sunt la pamant. Ministerul Energiei vorbește despre restructurarea sistemului energetic și realizarea, de urgența, a unui grup mixt…