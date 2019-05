Stiri pe aceeasi tema

- De peste o saptamana la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani s-a desfașurat o ancheta dupa ce o botoșaneanca și-a ingropat bebelușul abia nascut.

- Telefonul Copilului a sunat de 33 de ori, in doar trei luni, la Direcția Generala de Asistența și Protecție a Copilului Gorj. La capatul firului s-au aflat persoane care au reclamat peste 20 de cazuri de neglijare, fiind inregistrate și 2 cazuri de abuz fizic asupra copiilor. Zeci de apeluri au fost…

- O adolescenta de 14 ani a ajuns in coma etanolica la spital. Tanara a fost gasita in stare de inconstienta, dupa ce ar fi baut o sticla de spirt medicinal. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a inceput o ancheta in acest caz.

- * Preotul acuzat ca ar fi agresat, in timpul unei ore de religie, un elev de la scoala din localitatea Baranca - comuna Cristinesti, din judetul Botosani, ar putea ramane "fara binecuvantarea de a mai preda religie", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei…

- Colegiul Național al Asistentilor Sociali din Romania – structura teritoriala Maramureș și Salaj, in parteneriat cu Asociația ASSOC, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș și Direcția de Asistența Sociala (DAS) Baia Mare, organizeaza vineri, 15 martie, de la…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava va elibera, incepand de miercuri, 27 februarie, bilete de calatorie gratuite, conform „Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu ...