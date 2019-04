Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, in perioada 8-19 aprilie 2019, la nivel national, o prima serie de actiuni de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, si modul de etichetare, prezentare publicitate si comercializare a pestelui, preparatelor din peste preambalate si conservelor din peste, in urma verificarilor fiind aplicate amenzi in valoare de 765.000 lei, conform unui comunicat remis, sambata, AGERPRES.



Au fost controlati 435 operatori economici, fiind constate abateri la 262 (60%) dintre acestia. In timpul…